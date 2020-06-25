Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл и сына



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Внук Елизаветы II Гарри с супругой Меган Маркл

На родину принц Гарри прилетел на частном самолете в сопровождении охранников

Принц Гарри был замечен в аэропортах Лос-Анджелеса и Лондона. Как оказалось, внук королевы Елизаветы II тайно прилетел в Великобританию для того, чтобы решить визовый вопрос. А вот супруга вместе с сыном Арчи не стала сопровождать отца семейства в поездке.

В Лондон 35-летний принц Гарри прибыл без супруги Меган Маркл и годовалого сына Арчи — они остались в Лос-Анджелесе. Сам же внук Елизаветы II намерен задержаться в Великобритании на небольшой срок. Ему срочно нужно решить вопрос с визой, ведь он не может оставаться на территории США больше чем на 90 дней. К слову, принц Гарри и Меган планировали зарегистрировать благотворительный фонд и получить вид на жительство, однако массовые протесты разрушили их планы.

На родину принц Гарри прилетел на частном самолете в сопровождении охранников. Отметим, что ранее внук королевы заявлял — он против подобного способа передвижения из-за загрязнения окружающей среды.

Напомним, на данный момент принц Гарри и Меган Маркл живут в арендованном особняке, который принадлежит актеру Тайлеру Перри. По слухам, жилье супругам обходится в 20-40 тысяч долларов в месяц. «Их команда помогла им выбрать место в Лос-Анджелесе. В Беверли-Ридж есть свои собственные охраняемые ворота, а в собственности Тайлера есть дополнительные ворота, за которыми следит их служба безопасности. Беверли-Ридж — отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса», — делился подробностями инсайдер.

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