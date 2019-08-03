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    Двухметровый шатен с голубыми глазами стал звездой Instagram

    • Розсилка
    Двухметровый шатен с голубыми глазами стал звездой Instagram
    instagram.com/brockohurn

    Брок О’Херн – простой парень из Калифорнии, США. Он любит играть с племянниками, обожает своего питомца, носит ковбойскую шляпу, ездит на внедорожнике и на мотоциклах… За жизнью голубоглазого красавчика следят более 2,6 млн людей со всего мира

    Брок О’Херн в своем Instagram-аккаунте публикует фото, от которых у большинства женщин голова пойдет кругом.

    Парень ростом 2 метра и 14 сантиметров, с длинными вьющимися волосами, накаченной фигурой и небесно-голубыми глазами… Не парень, а мечта!

    А как он мужественно выглядит на фоне своего огромного внедорожника? А, на байке? Но не только крутые транспортные средства интересуют Брока, парень обожает своих маленьких племянников и проводит с ними много времени играя. У О’Херна есть еще и любимый питомец – песик породы французский бульдог. 

    Так что можно смело делать вывод, что этот 2-метровый привлекательный исполин с манящим взглядом обладает душевной мягкостью, нежностью и добротой, умением заботиться о тех, кто ему дорог.

    Кроме того, Брок О’Херн не боится физического труда, свой внедорожник он моет не на автомойке, а собственными руками.

    В своем микроблоге парень делится интересными моментами из своей обычной жизни, а также рассказывает о путешествиях, в которые отправляется довольно часто.

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    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn
    instagram.com/brockohurn

    Живет этот голубоглазый красавчик в Лос-Анджелесе. Теперь вы знаете, куда ехать в поисках мечты.

    Джерело: joinfo.ua

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