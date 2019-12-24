  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принц Гарри в костюме Санта-Клауса подбодрил детей, потерявших близких

    • Розсилка
    <p>&laquo;Оглянитесь вокруг и всегда помните, что вы &ndash; часть семьи, часть сообщества&raquo;, - сказал принц Гарри</p> <div></div> - Принц Гарри в костюме Санта-Клауса подбодрил детей, потерявших близких

    «Оглянитесь вокруг и всегда помните, что вы – часть семьи, часть сообщества», - сказал принц Гарри

    Акцию придумала благотворительная организация, поддерживающая детей, чьи родители погибли во время службы в армии

    Принц Гарри выступил в благотворительной акции, чтобы поддержать детей, родители которых погибли во время службы в вооруженных силах. Гарри, переодетый в красное пальто, колпак и накладную бороду, обратился к детям, которых опекает Scotty's Little Soldiers.

     «Оглянитесь вокруг и всегда помните, что вы – часть семьи, часть сообщества. Мы окажем свою поддержку всегда, когда вы в ней нуждаетесь. Я знаю, какие вы необычайно сильные. Потерять близких – очень тяжело, но вы поддерживаете друг друга, и каждого из вас ждет потрясающее будущее», – сказал он.

     Читайте также: Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Принц Гарри Рождество родители погибли будущее
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ