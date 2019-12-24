Принц Гарри в костюме Санта-Клауса подбодрил детей, потерявших близких



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«Оглянитесь вокруг и всегда помните, что вы – часть семьи, часть сообщества», - сказал принц Гарри

Акцию придумала благотворительная организация, поддерживающая детей, чьи родители погибли во время службы в армии

Принц Гарри выступил в благотворительной акции, чтобы поддержать детей, родители которых погибли во время службы в вооруженных силах. Гарри, переодетый в красное пальто, колпак и накладную бороду, обратился к детям, которых опекает Scotty's Little Soldiers.

«Оглянитесь вокруг и всегда помните, что вы – часть семьи, часть сообщества. Мы окажем свою поддержку всегда, когда вы в ней нуждаетесь. Я знаю, какие вы необычайно сильные. Потерять близких – очень тяжело, но вы поддерживаете друг друга, и каждого из вас ждет потрясающее будущее», – сказал он.