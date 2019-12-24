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    Шоу-биз

    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel

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    <p>&laquo;Гарри Поттер&raquo; преобразится и станет супергероем Лунным рыцарем</p> <div></div> - Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel

    «Гарри Поттер» преобразится и станет супергероем Лунным рыцарем

    По сюжету нового сериала, главный герой сын раввина, а также профессиональный боксер и наемник

    Кастинг актеров для нового сериала студии Marvel «Лунный рыцарь» совсем скоро начнется, уже поползли слухи, что роль главного героя исполнит Дэниел Рэдклифф. Издание Full Circle Cinema сообщает, что Marvel Studios ищет на эту роль исключительно еврея и якобы Дэниел станет идеальным прототипом для роли Марка Спектора.

    Сериал про «Лунного рыцаря» – это один из многих проектов, которые создаются специально для стримингового сервиса Disney+, после закрытия Marvel Television. На данный момент нет не только даты выхода, но даже даты начала съемок, ведь перед «Лунным рыцарем» должны увидеть свет проекты «ВандаВижн», «Локи» и «Сокол и Зимний солдат».

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    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel
    Дэниел Рэдклифф может исполнить главную роль в новом проекте Marvel

    По сюжету нового сериала, главный герой сын раввина, а также профессиональный боксер и наемник. Во время одной из своих миссий он оказывается повержен и чтобы спастись, вынужден пойти на сделку с древним богом. В общем, все как обычно в комиксах.

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