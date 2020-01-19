  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умер экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

    • Розсилка
    <p>Руслан Владыко умер, не приходя в сознание</p> <div></div> - Умер экс-гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

    Руслан Владыко умер, не приходя в сознание

    О случившемся стало известно в воскресенье, 19 января

    Ушел из жизни один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Экс-гитарист скончался в возрасте 45 лет. Об этом рассказал бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков. По словам мужчины, все произошло утром 19 января. Вскоре новость о смерти музыканта появилась в прессе. В настоящее время неизвестно, где и когда состоится прощание с одним из лидеров панк-рок-группы. О дате проведения гражданской панихиды и месте похорон Руслана Владыко будет сообщено позже.

    Еще в июне 2019 года в СМИ писали о том, что в Белоруссии избили бывшего гитариста группы «Ляпис Трубецкой». Уточнялось, что из-за полученных травм мужчину доставили в одну из минских больниц. Доктора диагностировали у пациента черепно-мозговую травму. Руслан находился в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение перевести музыканта в отделение реанимации. На протяжении полугода Владыко находился в состоянии искусственной комы.

     Читайте также: Молодая жена Венсана Касселя в бикини показала татуировку на ягодицах
    знаменитости шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ