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    Жизнь

    Принц Уильям признался, что он плохой отец

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    <p>Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей</p> <div></div> - Принц Уильям признался, что он плохой отец

    Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей

    Муж Кейт Миддтон уделяет своим детям слишком мало времени

    37-летний герцог Кембриджский принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном сотрудникам Лондонской воздушной скорой помощи. Принц Уильям появился в элегантном смокинге, классической бабочке и начищенных туфлях. Он выглядел очень довольным, много улыбался и шутил.

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    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец
    Принц Уильям признался, что он плохой отец

    Принц отметил, что уделяет приоритетное внимание досугу с шестилетним Джорджем, четырехлетней Шарлоттой и годовалым Луи. «Я люблю быть со своими детьми. Правда, мне бывает очень тяжело выкроить время для этого. Однако, как только у меня появляется свободная минута, я сразу спешу к ним», – заверил наследный принц.

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    дети Принц Уильям
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