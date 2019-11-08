Принц Уильям признался, что он плохой отец



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Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей

Муж Кейт Миддтон уделяет своим детям слишком мало времени

37-летний герцог Кембриджский принял участие в благотворительном мероприятии, посвященном сотрудникам Лондонской воздушной скорой помощи. Принц Уильям появился в элегантном смокинге, классической бабочке и начищенных туфлях. Он выглядел очень довольным, много улыбался и шутил.

Принц отметил, что уделяет приоритетное внимание досугу с шестилетним Джорджем, четырехлетней Шарлоттой и годовалым Луи. «Я люблю быть со своими детьми. Правда, мне бывает очень тяжело выкроить время для этого. Однако, как только у меня появляется свободная минута, я сразу спешу к ним», – заверил наследный принц.