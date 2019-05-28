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    Жизнь

    Принц Уильям сходил на матч любимой команды

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    Принц Уильям - Принц Уильям сходил на матч любимой команды
    Принц Уильям

    Если речь заходит о футболе, членам королевской семьи Великобритании будет о чем поспорить

    У каждого члена королевской семьи есть свои фавориты: принц Гарри и королева Елизавета II болеют за клуб «Арсенал», Кейт Миддлтон - за «Челси», а принц Уильям с юных лет испытывает теплые чувства к клубу «Астон Вилла».

    Яркое проявление этих чувств можно было наблюдать в минувшие выходные - видео с трибуны, где принц Уильям переживает за любимую команду, сидя на трибуне, вирусно распространилось по сети, и это действительно выглядит очень трогательно.

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    Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)


    Как началась любовь к клубу, принц Уильям однажды рассказывал:

    «Когда настало время определиться, за кого же я болею, я стал присматриваться к разным клубам. Все мои школьные приятели были либо за "Манчестер Юнайтед", либо за "Челси". Мне не хотелось предсказуемости. Я искал команду, которая была бы не так стабильна и позволила мне испытывать эмоции, как на американских горках».

    Американские горки и на этот раз получились что надо, а по итогу фаворитам принца Уильяма удалось одержать победу  и завоевать путевку в Премьер Лигу. 


    Джерело: Hello!

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