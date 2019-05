Принц Уильям случайно рассекретил домашнее прозвище принцессы Шарлотты

36-летний принц Уильям умилил публику ласковым прозвищем, которое дал своей четырехлетней дочери Шарлотте

После того, как Кенсингтонский дворец опубликовал видео, на котором все семейство герцогов Кембриджских играет в саду, спроектированном Кейт Миддлтон. Самые внимательные услышали, что в ролике принц Уильям окликнул дочь не по имени, а назвал ее Mignonette.

На английском так называется трава резеда, но к принцессе растение не имеет никакого отношения. Mignonette происходит от французского слова «mignon», что означает маленький, сладкий и милый. А вот Кейт Миддлтон иначе называет свою дочь. Ранее она призналась, что ласково зовет принцессу Лотти.

How many marks out of for the #RHSChelsea Back to Nature Garden, Prince George? pic.twitter.com/rJ44lUrHzd