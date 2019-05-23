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    Жизнь

    Принц Уильям случайно рассекретил домашнее прозвище принцессы Шарлотты

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    Принц Уильям случайно рассекретил домашнее прозвище принцессы Шарлотты

    36-летний принц Уильям умилил публику ласковым прозвищем, которое дал своей четырехлетней дочери Шарлотте

    После того, как Кенсингтонский дворец опубликовал видео, на котором все семейство герцогов Кембриджских играет в саду, спроектированном Кейт Миддлтон. Самые внимательные услышали, что в ролике принц Уильям окликнул дочь не по имени, а назвал ее Mignonette.

    На английском так называется трава резеда, но к принцессе растение не имеет никакого отношения. Mignonette происходит от французского слова «mignon», что означает маленький, сладкий и милый. А вот Кейт Миддлтон иначе называет свою дочь. Ранее она призналась, что ласково зовет принцессу Лотти.

    В британской королевской семье любят называть друг друга различными прозвищами. Некоторые они получили еще в школе, а есть и такие, которыми их наградили родные.

    Джерело: graziamagazine.ru

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