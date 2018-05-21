  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни

    • Розсилка
    Амаль и Джордж Клуни - Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Амаль и Джордж Клуни

    После появления Амаль Клуни на свадьбе спрос на ее платье вырос на несколько тысяч процентов

    19 мая состоялась свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Многие внимательно рассматривали роскошное платье невесты, а также наряды гостей церемонии. По мнению экспертов, звание самой стильной гостьи праздника досталось 40-летней  Амаль Клуни, супруге знаменитого голливудского актера.

    Она сделала ставку на желтое платье от Stella McCartney, шляпку в тон с вуалью и золотые туфли. По данным глобальной поисковой модной платформы Lyst, 17 тыс. человек из 65 стран искали это желтое платье с момента появления Амаль на королевской свадьбе.

    Не у каждого есть деньги на покупку дизайнерского платья, но поиски желтых платьев по данным сервиса выросли на 1500%, а траффик на сайт Stella McCartney увеличился на 3000% по сравнению с предыдущим днем. Эк4сперты отмечают, что такой всплеск спровоцировал именно образ Амаль.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
    Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни

    Кроме того, и сама невеста Меган Маркл выбрала для закрытого свадебного приема белое платье от этого же бренда.

    Читайте также: Элегантная невеста, слезы и нежные поцелуи: фоторепортаж с венчания Меган Маркл и принца Гарри.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    мода и красота модель Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ