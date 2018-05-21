Самой стильной гостьей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри стала супруга Джорджа Клуни
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Розсилка
После появления Амаль Клуни на свадьбе спрос на ее платье вырос на несколько тысяч процентов
19 мая состоялась свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Многие внимательно рассматривали роскошное платье невесты, а также наряды гостей церемонии. По мнению экспертов, звание самой стильной гостьи праздника досталось 40-летней Амаль Клуни, супруге знаменитого голливудского актера.
Она сделала ставку на желтое платье от Stella McCartney, шляпку в тон с вуалью и золотые туфли. По данным глобальной поисковой модной платформы Lyst, 17 тыс. человек из 65 стран искали это желтое платье с момента появления Амаль на королевской свадьбе.
Не у каждого есть деньги на покупку дизайнерского платья, но поиски желтых платьев по данным сервиса выросли на 1500%, а траффик на сайт Stella McCartney увеличился на 3000% по сравнению с предыдущим днем. Эк4сперты отмечают, что такой всплеск спровоцировал именно образ Амаль.
Кроме того, и сама невеста Меган Маркл выбрала для закрытого свадебного приема белое платье от этого же бренда.
Джерело: Сегодня