Том Круз порушив суворий королівський протокол із Кейт Міддлтон (відео)

Том Круз розцілував Кейт Міддлтон на червоній доріжці

23 вересня принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали премʼєру британського фільму «Digger» із Томом Крузом у головній ролі. Однак увагу публіки привернуло публічне порушення королівського протоколу. Преса застала актора та принцесу Уельську за поцілунками та неформальним спілкуванням. Про це пише «Главком».

Том Круз зацілував Кейт Міддлтон

Том Круз показався під час спілкування із Кейт Міддлтон на премʼєрі британського фільму Digger фото: Getty Images

Так, мережею розлетілися фото та відео, як Вільям і Кейт Міддлтон віталися із Томом Крузом перед червоною доріжкою. Подружжя привіталося з актором та іншими гостями.

Тоді ж Том Круз потиснув руку принцу Вільяму, однак не привітався із Кейт Міддлтон. Зрештою голлівудський актор вирішив проявити ініціативу та самостійно підійшов до принцеси, обняв її за руки та поцілував в обидві щоки, що Кейт Міддлтон зробила у відповідь. Після цього актор взяв принцесу за руки та промовив кілька фраз і згодом продовжив розмовляти із принцом Вільямом.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на премʼєрі британського фільму Digger

Така поведінка є порушенням королівського протоколу, адже ніхто зі сторонніх осіб не має права першим торкатися представників корони. Першою ініціативу може проявити лише королівська особа. Проте з боку Кейт Міддлтон та принца Вільяма не було виявлено обурення. Зокрема, ніякої реакції на цей інцидент майбутні король та королева не показали.

Проте на поцілунках порушення протоколу не завершилося. Коли принц Вільям, Кейт Міддлтон та Том Круз спускалися сходами, принцеса була у довгій сукні зі шлейфом. Тож актор знову продемонстрував свої манери та подав руку майбутній королеві. Кадри цього моменту стали вірусними у мережі.

У чому була одягнена Кейт Міддлтон та Том Круз

Кейт Міддлтон та Том Круз показалися у брендових образах на премʼєрі британського фільма фото: Getty Images

Окремим обговоренням у мережі став образ принцеси Уельської, а саме її сукня та кольє. Так, на премʼєрі фільму «Digger» Кейт Міддлтон була одягнена у сукню кольору аметисту від британського бренду Jenny Packham, створену на замовлення ще у 2016 році. Вперше публічно вона зʼявилася в ній саме цього вечора.

На шиї Кейт Міддлтон виднілося аметистове кольє королеви-матері, а також діамантові сережки принцеси Діани від Collingwood. Образ вона завершила клатчем Jimmy Choo та туфлями в тон, які вперше зʼявилися у неї ще у 2018 році.

Водночас Том Круз на премʼєрі «Digger» був у чорному смокінгу з білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом від Giorgio Armani. Образ доповнювали класичні чорні туфлі.

Нагадаємо, спадкоємець британської корони принц Вільям та його дружина принцеса Кейт таємно зустрілися з популярною співачкою та її нареченим напередодні весілля зірки, проте на свято королівське подружжя не завітало.