Чи зніме Лондон санкції з Усманова та Фрідмана? Зеленський розказав про обіцянку британського прем'єра

Британська сторона запевнила, що після досягнення компромісу щодо Усманова та Фрідмана наступні пакети не передбачатимуть зняття санкцій із російських громадян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив його у відсутності планів скасовувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«У мене була зустріч з прем'єром Бернемом. Ми говорили про багато речей про санкції №1. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається, чого робити я йому дуже вдячний», – сказав президент.

Зеленський також розповів про розмову щодо наступних санкційних пакетів Євросоюзу. За його словами, британська сторона запевнила, що після досягнення компромісу щодо Усманова та Фрідмана наступні пакети не передбачатимуть зняття санкцій із російських громадян.

«Що стосується наступних пакетів, після того, як ЄС знайшов компроміс, на жаль, компроміс із цими двома олігархами, який я не підтримую, вони знають про це. Але вони запевнили, що з наступних якраз 3000 прізвищ не буде знято санкції – з російських прізвищ», – заявив Зеленський.

За словами президента, також ішлося про подальше продовження санкцій. «І також запевнили, що і це – на три роки, на мій погляд, мені здається, щось таке на 3–6 місяців. І також, що вони будуть голосувати за наступні пакети. Дякуємо, підтримуємо, дай Бог, але тим не менш вважаю, що цей компроміс був зайвий», – сказав Зеленський.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія не планує скасовувати санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після того, як Європейський Союз виключив їх зі свого санкційного списку.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила обох російських бізнесменів із санкційного переліку. Водночас обмеження щодо близько 3 тис. інших фізичних та юридичних осіб продовжили одразу на три роки – до 22 вересня 2029 року.

За даними ЗМІ, зняття санкцій з Усманова підтримували кілька країн. Париж пояснював свою позицію міркуваннями національної безпеки, а джерела Reuters пов’язували її з переговорами з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян.

Водночас виключення Фрідмана із санкційного списку домагався Люксембург, проти якого бізнесмен раніше подав арбітражний позов на $16 млрд. Скасування обмежень щодо Фрідмана також підтримувала Словаччина, тоді як Латвія виступала проти виключення обох бізнесменів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку. Глава МЗС закликав держави Європейського Союзу запровадити проти них національні санкції.