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    Жизнь

    Прощание с известным режиссером Романом Виктюком состоится во Львове 21 ноября

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    <p>Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве</p> <div></div> - Прощание с известным режиссером Романом Виктюком состоится во Львове 21 ноября

    Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве

    Проститься с режиссером можно будет в Первом театре

    Во Львове прощания с известным режиссером Романом Виктюком состоится в субботу, 21 ноября, в Первом театре. Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк корреспонденту Укринформа.

    По предварительной информации СМИ, прощание должно происходить во Львовской опере. Это подтвердили в пресс служба театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры и информационной политики с таким предложением, которое руководство театра сразу согласовало. Однако родные решили провести прощание в Первом театре.

    Пресс-служба Театра Романа Виктюка отметила в Facebook, что прощание с художественным руководителем в Москве состоится 20 ноября с 11:00 до 15:00, в помещении театра.

    Напомним, Роман Виктюк Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при Киевском театре им.И.Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

    Ставит спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калинине (Тверь), Киеве, Нижнем Новгороде, Риге, Вильнюсе и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей.

    В 1991 году создал в Москве частный Театр Романа Виктюка, который в 1996-м получил статус государственного.

    Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

    Теги: театр новости
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