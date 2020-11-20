Прощание с известным режиссером Романом Виктюком состоится во Львове 21 ноября

Проститься с режиссером можно будет в Первом театре

Во Львове прощания с известным режиссером Романом Виктюком состоится в субботу, 21 ноября, в Первом театре. Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк корреспонденту Укринформа.

По предварительной информации СМИ, прощание должно происходить во Львовской опере. Это подтвердили в пресс служба театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры и информационной политики с таким предложением, которое руководство театра сразу согласовало. Однако родные решили провести прощание в Первом театре.

Пресс-служба Театра Романа Виктюка отметила в Facebook, что прощание с художественным руководителем в Москве состоится 20 ноября с 11:00 до 15:00, в помещении театра.

Напомним, Роман Виктюк Работал режиссером во Львовском и Киевском ТЮЗах, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавал в студии при Киевском театре им.И.Франко, в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

Ставит спектакли в Москве, Санкт-Петербурге, Калинине (Тверь), Киеве, Нижнем Новгороде, Риге, Вильнюсе и других городах. Осуществил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии. Всего поставил более 200 спектаклей.

В 1991 году создал в Москве частный Театр Романа Виктюка, который в 1996-м получил статус государственного.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.