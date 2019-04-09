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    Шоу-биз

    Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере

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    <p>Алла Костромичева</p> - Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере

    Алла Костромичева

    На днях Алла Костромичева проводила мастер-класс по дефиле для участниц третьего сезона проекта «Топ-модель по-украински»

    Во время мастер-класса Алла Костромичева рассказала девушкам о самых сложных показах в своей жизни. Сложных, в основном, из-за невероятных образов.

     «Самые высокие каблуки я обула на последнем показе Alexander McQueen, – вспоминает Алла. – Это были его легендарные Аrmadillo boots : 30  см каблук и огромная платформа».

    Кстати, в одной из этих пар (а всего была выпущена 21 Аrmadillo boots с деревянными колодками, причем все изготовлены вручную) ты можешь увидеть Леди Гагу в клипе Bad Romance.

    А вот самое тяжелое платье Алла Костромичева примерила на парижском показе Stéphane Rolland. Наряд от кутюр был сделан из шерсти и весил порядка 40 килограммов!

     «Слои шерстяной ткани были настрочены на юбку волнами и создавали иллюзию морской глади, – вспоминает Алла Костромичева. – При каждом шаге шлейф переливался, словно волны на солнце. Когда я мерила это платье в шоуруме, то толком не могла ходить. Пол там покрывал ковролин, и шерсть цеплялась за него, усложняя движение. Но на гладком подиуме таких проблем не возникло. Кстати, на том же показе еще сложнее пришлось моей подружке-модели. У нее было кутюрное платье невесты, которое весило 70 кило!»

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    Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере
    Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере
    Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере
    Алла Костромичева рассказала о самых непростых образах в своей модельной карьере

    И на десерт – самый дорогой наряд в жизни Аллы Костромичевой.

     «Это был показ ювелирного дома Chopard в Цюрихе, – рассказывает ведущая Нового канал. – На мне было надето столько миллионов долларов, что, если бы эти деньги были в бумажном эквиваленте, я бы даже не смогла их унести».

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