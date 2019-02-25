Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»



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Рами Малек

Актер неуверенно спускался в зрительский зал

Рами Малек уверенно пришел к победе на «Оскаре», забрав статуэтку за лучшую мужскую роль, но чуть менее уверенно спустился со сцены, упав в зрительный зал. На помощь тут же поспешили парамедики: на фото из Dolby Theatre видно, как вокруг актера толпятся люди, пока тот сидит, крепко сжимая в руке свою награду. По данным People, позже Рами отвели в закрытую зону за сценой, чтобы оказать помощь и проверить, какие травмы он получил во время падения.

Напомним, Рами Малек - американский актер египетского происхождения. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот», за которую он получил премию «Эмми». Лауреат премий «Золотой глобус» (2019), Гильдии киноактеров США (2019), BAFTA (2019) и «Оскар» (2019) за главную мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия».

Рами Малек также известен по ролям второго плана в таких фильмах и сериалах, как трилогия «Ночь в музее» (2006—2014), «Тихий океан» (2010), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012) и «Короткий срок 12» (2013).



