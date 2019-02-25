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    Жизнь

    Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»

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    Рами Малек - Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»
    Рами Малек

    Актер неуверенно спускался в зрительский зал

    Рами Малек уверенно пришел к победе на «Оскаре», забрав статуэтку за лучшую мужскую роль, но чуть менее уверенно спустился со сцены, упав в зрительный зал. На помощь тут же поспешили парамедики: на фото из Dolby Theatre видно, как вокруг актера толпятся люди, пока тот сидит, крепко сжимая в руке свою награду. По данным People, позже Рами отвели в закрытую зону за сценой, чтобы оказать помощь и проверить, какие травмы он получил во время падения.

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    Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»
    Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»
    Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»
    Рами Малеку потребовалась помощь медиков после падения со сцены на «Оскаре»

    Напомним, Рами Малек - американский актер египетского происхождения. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот», за которую он получил премию «Эмми». Лауреат премий «Золотой глобус» (2019), Гильдии киноактеров США (2019), BAFTA (2019) и «Оскар» (2019) за главную мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия».

    Рами Малек также известен по ролям второго плана в таких фильмах и сериалах, как трилогия «Ночь в музее» (2006—2014), «Тихий океан» (2010), «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012) и «Короткий срок 12» (2013).

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    Премия «Оскар» Золотой глобус актер
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