Религиозно-модный скандал: мусульмане потребовали снять с продажи модель кроссовок Nike из-за логотипа на подошве

Больше 25 тысяч людей подписали петицию на сайте Change.org с требованием снять с продажи кроссовки Nike Air Max 270, надпись на подошве которых якобы напоминает арабское слово «Аллах». Согласно петиции, из-за размещения на подошве логотип, начертание которого похоже на имя бога, будет истоптан и испачкан в грязи. Автор петиции Сайка Норин считает такое изображение недопустимым для мусульман по всему миру.

Представители компании Nike заявили, что надпись является стилизованным изображением названия торговой марки. «Любые другие ассоциации непреднамеренны. Nike уважает все религии, и мы серьезно относимся к этому», — сказано в заявлении. Однако в компании не уточнили, снимут ли модель с продажи.