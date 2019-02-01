Религиозно-модный скандал: мусульмане потребовали снять с продажи модель кроссовок Nike из-за логотипа на подошве
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Розсилка
Автор петиции призвала Nike немедленно прекратить продажи «кощунственной» и «оскорбительной» обуви
Больше 25 тысяч людей подписали петицию на сайте Change.org с требованием снять с продажи кроссовки Nike Air Max 270, надпись на подошве которых якобы напоминает арабское слово «Аллах». Согласно петиции, из-за размещения на подошве логотип, начертание которого похоже на имя бога, будет истоптан и испачкан в грязи. Автор петиции Сайка Норин считает такое изображение недопустимым для мусульман по всему миру.
Nike столкнулась с аналогичной проблемой в 1997 году. Совет по американо-исламским отношениям опротестовал логотип компании на некоторых моделях обуви, заявив, что он напоминает слово «Аллах» на арабском языке. Тогда представители Nike ответили, что сожалеют о недоразумении, и объяснили, что логотип должен был напоминать языки пламени.
Джерело: Bird In Flight