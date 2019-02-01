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    Жизнь

    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством

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    &nbsp;Айрис Апфель - 97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
     Айрис Апфель

    Милейшая дама Айрис Апфель уже не раз снималась для модных глянцев, но теперь официально стала fashion-моделью

    На днях 97-летняя Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством IMG Models, которое сотрудничает с Кендалл Дженнер, Беллой Хадид и Хейли Болдуин. Впрочем, Апфель уже давно стала известной. Она снималась для модных журналов, правда, делала это на любительском уровне. Теперь же в ее карьере начался новый этап.

    «Я делала все сама. Я не ожидала, что моя жизнь так обернется, и не готовилась к этому», — отметила модель.

    В одном из интервью стильная бабушка рассказывала о том, что ей не понятно, почему сегодня почти все дизайнеры ориентируются на молодежь. Ведь, как правило, одежда люксовых марок стоит немалых денег, и позволить себе такую роскошь могут в большинстве своем люди старшего поколения (те, кто родились в 60-70 годах).

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    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством
    97-летняя модель Айрис Апфель заключила контракт с модельным агентством

    «Девочки-подростки не могут купить себе платье из новой коллекции Dior, а на взрослых дамах подобные вещи смотрятся как на корове седло», — говорит Айрис Апфель, не стесняясь в выражениях.

    Теперь у Айрис есть возможность доказать всем, что даже в таком возрасте можно стать не просто популярной в соцсетях, но и востребованной fashion-дивой.

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