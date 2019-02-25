Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»



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Спайк Ли

Узнав, что в номинации «Лучший фильм» победа досталась другому, постановщик вылетел из зала

Спайк Ли не смог сдержать своих эмоций после того, как главная номинация «Лучший фильм» уплыла у него из рук. Режиссер «Черного клановца» вихрем вылетел из зала, когда победителем была объявлена лента «Зеленая книга».

После этого Ли заметили в обществе комика Джордана Пила, которому он что-то яростно говорил. Позже, общаясь с репортерами и попивая шампанское, Спайк объяснил свой внезапный уход из зала тем, что счел вердикт академиков неверным решением.

Репортеры также поинтересовались у режиссера, компенсировала ли проигрыш в категории «Лучший фильм» выигранная золотая статуэтка за лучший адаптированный сценарий. На это Ли саркастически фыркнул, что каждый раз, когда кто-то кого-то «тянет за уши», он проигрывает.

Тем не менее после того, как Сэмюэл Л. Джексон объявил, что золотой истукан за лучший сценарий к «Черному клановцу» достается Ли, тот от радости запрыгнул на актера, пишет People.

Напомним, фильм «Черный клановец» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».



