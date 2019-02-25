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    Жизнь

    Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»

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    Спайк Ли - Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»
    Спайк Ли

    Узнав, что в номинации «Лучший фильм» победа досталась другому, постановщик вылетел из зала

    Спайк Ли не смог сдержать своих эмоций после того, как главная номинация «Лучший фильм» уплыла у него из рук. Режиссер «Черного клановца» вихрем вылетел из зала, когда победителем была объявлена лента «Зеленая книга».

    После этого Ли заметили в обществе комика Джордана Пила, которому он что-то яростно говорил. Позже, общаясь с репортерами и попивая шампанское, Спайк объяснил свой внезапный уход из зала тем, что счел вердикт академиков неверным решением.

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    Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»
    Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»
    Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»
    Режиссер «Черного клановца» не согласен с победой «Зеленой книги»

    Репортеры также поинтересовались у режиссера, компенсировала ли проигрыш в категории «Лучший фильм» выигранная золотая статуэтка за лучший адаптированный сценарий. На это Ли саркастически фыркнул, что каждый раз, когда кто-то кого-то «тянет за уши», он проигрывает.

    Тем не менее после того, как Сэмюэл Л. Джексон объявил, что золотой истукан за лучший сценарий к «Черному клановцу» достается Ли, тот от радости запрыгнул на актера, пишет People.

    Напомним, фильм «Черный клановец» победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

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