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    Жизнь

    Роберт Де Ниро впервые высказался о разводе спустя 20 лет брака

    • Розсилка
    Роберт Де Ниро с супругой - Роберт Де Ниро впервые высказался о разводе спустя 20 лет брака
    Роберт Де Ниро с супругой
    Legion-Media

    Редактора глянцевых изданий и поклонники актера были шокированы новостью о разводе

    Но до последнего момента Роберт Де Ниро не готов был общаться с прессой на тему своей личной жизни. 

    «У нас с Грейс двое замечательных детей, Сейчас мы вступаем в переходный период в наших отношениях, и это сложный, но созидательный процесс. Я считаю Грейс великолепной матерью и прошу всех об уважении к нашему личному пространству, потому что теперь мы развиваем наши отношения в качестве партнеров по воспитанию детей», — сказал актер порталу Us Weekly.

    Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 75-летний Роберт Де Ниро разводится со своей супругой, 63-летней актрисой Грэйс Хайтауэр. Они прожили в браке 20 лет. Известно, что экс-супруги не живут вместе с конца лета.

    Роберт и Грэйс познакомились в 1987 году и поженились лишь спустя десять лет. В 1998 году у супругов родился сын Эллиот. А семь лет назад — дочь Хеллен, которую супругам родила суррогатная мать. У Роберта также есть дети от предыдущих браков — трое сыновей и дочь.

    Джерело: graziamagazine.ru

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