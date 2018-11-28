Роберт Де Ниро впервые высказался о разводе спустя 20 лет брака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберт Де Ниро с супругой Legion-Media

Редактора глянцевых изданий и поклонники актера были шокированы новостью о разводе

Но до последнего момента Роберт Де Ниро не готов был общаться с прессой на тему своей личной жизни.

«У нас с Грейс двое замечательных детей, Сейчас мы вступаем в переходный период в наших отношениях, и это сложный, но созидательный процесс. Я считаю Грейс великолепной матерью и прошу всех об уважении к нашему личному пространству, потому что теперь мы развиваем наши отношения в качестве партнеров по воспитанию детей», — сказал актер порталу Us Weekly.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 75-летний Роберт Де Ниро разводится со своей супругой, 63-летней актрисой Грэйс Хайтауэр. Они прожили в браке 20 лет. Известно, что экс-супруги не живут вместе с конца лета.

Роберт и Грэйс познакомились в 1987 году и поженились лишь спустя десять лет. В 1998 году у супругов родился сын Эллиот. А семь лет назад — дочь Хеллен, которую супругам родила суррогатная мать. У Роберта также есть дети от предыдущих браков — трое сыновей и дочь.

Джерело: graziamagazine.ru