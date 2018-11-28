Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде



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Мика Ньютон

Артистка уже несколько лет живет в США

Украинская певица и финалиста «Евровидения 2011» Мика Ньютон во всю готовится к свадьбе.Свой очередной девичник артистка решила отпраздновать в Диснейленде. Снимками с вечеринки певица поделилась у себя в Инстаграме.

«Вот, как много людей надо, чтобы сделать один снимок для Instagram», - подписала фото Мика.

Свой предыдущий девичник праздновала в Киеве. Мика устроила вечеринку в розовом стиле в одном из клубов столицы.

Напомним, 32-летняя Оксана Грицай (настоящее имя певицы) уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе и собирается замуж за 32-летнего американца Криса Сааведра, с которым обручилась в сентябре прошлого года.

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