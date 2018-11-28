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    Шоу-биз

    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде

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    Мика Ньютон - Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон

    Артистка уже несколько лет живет в США

    Украинская певица и финалиста «Евровидения 2011» Мика Ньютон во всю готовится к свадьбе.Свой очередной девичник артистка решила отпраздновать в Диснейленде. Снимками с вечеринки певица поделилась у себя в Инстаграме.

    «Вот, как много людей надо, чтобы сделать один снимок для Instagram», - подписала фото Мика.

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    Свой предыдущий девичник праздновала в Киеве. Мика устроила вечеринку в розовом стиле в одном из клубов столицы.

    Напомним, 32-летняя Оксана Грицай (настоящее имя певицы) уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе и собирается замуж за 32-летнего американца Криса Сааведра, с которым обручилась в сентябре прошлого года.

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    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде
    Мика Ньютон провела девичник в Диснейленде

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