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    Российского актера Армена Джигарханяна срочно госпитализировали

    Актер вышел из комы на второй день после того, как попал в больницу
    26 апреля легендарный российский и советский актер Армен Джигарханян попал в больницу. Артиста срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем в одну из клиник Москвы. По информации прессы, его доставили в клинику с инфарктом. Вчера актер был в коме, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Поздно вечером 26 апреля
    • 27 Квiтня, 10:18
    • Розсилка
    Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян

    Актер вышел из комы на второй день после того, как попал в больницу

    26 апреля легендарный российский и советский актер Армен Джигарханян попал в больницу. Артиста срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем в одну из клиник Москвы. По информации прессы, его доставили в клинику с инфарктом.

    Вчера актер был в коме, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Поздно вечером 26 апреля появилось сообщение, что Джигарханян вышел из комы.

    «Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — пояснил источник, близкий к артисту.

    Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака.

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    Джерело: Лента.Ру

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