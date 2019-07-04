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    Жизнь

    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом

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    Королева Максима - С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    Королева Максима

    Максима воспитывает трех дочерей, которые являются наследницами трона

    48-летняя супруга короля Виллема-Александра посетила открытие детской выставки в Роттердаме. Для выхода в свет Максима (Queen Maxima) выбрала запоминающийся комплект.

    Королева-консорт почтила своим присутствием сотрудников Wereldmuseum. Она открыла детскую выставку Superstrааt, которая призвана объединить культуру более 170 национальностей, проживающих в городе.

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    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом
    С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом

    Для светского выхода Максима выбрала яркий наряд в сочном цвете лета от бельгийского дизайнера Natan. Это юбка по колено строгого силуэта, а также топ с баской и оригинальной деталью в виде объемной тканевой броши, напоминающей пучок салата. Образ дополнили шляпка из рафии, классические лодочки и перчатки в нюдовых тонах. Еще одна интересная деталь – массивные серьги в тон наряда.

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