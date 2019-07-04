С «салатом» на груди: королева Нидерландов Максима удивила необычным образом



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Королева Максима

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48-летняя супруга короля Виллема-Александра посетила открытие детской выставки в Роттердаме. Для выхода в свет Максима (Queen Maxima) выбрала запоминающийся комплект.

Королева-консорт почтила своим присутствием сотрудников Wereldmuseum. Она открыла детскую выставку Superstrааt, которая призвана объединить культуру более 170 национальностей, проживающих в городе.

Для светского выхода Максима выбрала яркий наряд в сочном цвете лета от бельгийского дизайнера Natan. Это юбка по колено строгого силуэта, а также топ с баской и оригинальной деталью в виде объемной тканевой броши, напоминающей пучок салата. Образ дополнили шляпка из рафии, классические лодочки и перчатки в нюдовых тонах. Еще одна интересная деталь – массивные серьги в тон наряда.

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