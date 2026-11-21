Воскресенье, 22 ноября 2026 года, станет днем перехода от интенсивной и эмоциональной энергии Скорпиона к более открытому, оптимистичному настроению Стрельца. Солнце перейдет в этот знак утром, в 09:23 по киевскому времени. В астрологической традиции такой переход связывают со стремлением расширять горизонты, получать новые знания, путешествовать, искать ответы и смелее смотреть в будущее.

Еще одно важное изменение произойдет в полдень: Луна перейдет из Овна в Тельца примерно в 12:10. Если первая половина дня может побуждать к быстрым решениям и активным действиям, то вторая будет больше способствовать спокойному темпу, заботе о близких, бытовым вопросам и финансовому планированию. В то же время напряженный аспект Луны с Плутоном вечером будет напоминать о необходимости контролировать эмоции и не обострять споры.

🪐 Астрологическая картина дня

Главное событие дня – переход Солнца в Стрельца в 09:23 по киевскому времени. Этот знак традиционно связывают с любознательностью, свободой, учебой, путешествиями и желанием видеть более широкую картину. Луна до 12:10 будет находиться в Овне, а затем перейдет в Тельца, меняя эмоциональный фон с динамичного на более уравновешенный и практичный.

Приведенные ниже положения планет рассчитаны на 14:00 по киевскому времени. Это условный срез небесной картины дня после перехода Солнца в Стрельца и Луны в Тельца.

Планета Положение Движение ☉ Солнце Стрелец, 0°11′ Прямое ☽ Луна Телец, 1°05′ Прямое ☿ Меркурий Скорпион, 10°47′ Прямое ♀ Венера Весы, 24°14′ Прямое ♂ Марс Лев, 28°34′ Прямое ♃ Юпитер Лев, 26°20′ Прямое ♄ Сатурн Овен, 8°14′ Ретроградное ♅ Уран Близнецы, 3°49′ Ретроградное ♆ Нептун Овен, 1°43′ Ретроградное ♇ Плутон Водолей, 3°23′ Прямое

Главные аспекты и их символическое значение

В течение дня Луна образует несколько важных аспектов с планетами. Они придутся преимущественно на первую половину суток, когда Луна еще будет находиться в Овне. Все часы указаны по киевскому времени.

02:10 – оппозиция Луны к Венере. В астрологической традиции этот аспект связывают с противоречием между личными желаниями и потребностями других людей. В отношениях может быть важно не требовать немедленного внимания и не делать поспешных выводов.

В астрологической традиции этот аспект связывают с противоречием между личными желаниями и потребностями других людей. В отношениях может быть важно не требовать немедленного внимания и не делать поспешных выводов. 05:58 – тригон Луны к Юпитеру. Гармоничный аспект символически связывают с оптимизмом, щедростью и готовностью поддерживать других. Он может способствовать доброжелательному общению и уверенности в собственных силах.

Гармоничный аспект символически связывают с оптимизмом, щедростью и готовностью поддерживать других. Он может способствовать доброжелательному общению и уверенности в собственных силах. 09:39 – тригон Луны к Марсу. Этот аспект ассоциируют с решительностью, активностью и желанием действовать. Утренние часы могут быть удобными для дел, требующих инициативы, но важно не превращать настойчивость в конфликтность.

Этот аспект ассоциируют с решительностью, активностью и желанием действовать. Утренние часы могут быть удобными для дел, требующих инициативы, но важно не превращать настойчивость в конфликтность. 17:51 – квадрат Луны к Плутону. Напряженный аспект может символически указывать на обострение эмоций, стремление контролировать ситуацию или нежелание уступать. Вечером лучше избегать манипуляций, давления и выяснения отношений на повышенных тонах.

После утреннего тригона Луны к Марсу и до перехода в Тельца около 12:10 возможен период Луны без курса. В астрологической практике его обычно считают менее подходящим для начала принципиально новых дел, поэтому этот промежуток лучше использовать для завершения текущих задач.

🌙 Луна 22 ноября

Луна будет находиться в фазе роста, приближаясь к полнолунию. Освещенность ее диска в течение суток составит примерно 94–95%. До 12:10 по киевскому времени Луна останется в Овне, после чего перейдет в Тельца. В символической трактовке это смещает акцент со скорости, инициативности и самостоятельности на стабильность, комфорт и материальные вопросы.

Ближайшее полнолуние наступит 24 ноября в 16:53 по киевскому времени в знаке Близнецов. Следующее новолуние ожидается 9 декабря в 02:51 по киевскому времени в Стрельце.

⚡ Энергия дня

Энергетика воскресенья будет сочетать стремление к новому и потребность в надежной опоре. Переход Солнца в Стрельца может символически усилить интерес к учебе, путешествиям и планам на будущее. Луна в Тельце, которая будет влиять на вторую половину дня, поможет вернуть внимание к конкретным делам, домашнему уюту и финансовому порядку. В то же время вечерний аспект с Плутоном подсказывает не позволять эмоциям управлять разговорами и решениями.

Новые перспективы: время подумать об учебе, путешествиях и долгосрочных целях.

время подумать об учебе, путешествиях и долгосрочных целях. Практичность: благоприятный момент для бытовых дел, планирования бюджета и заботы о комфорте.

благоприятный момент для бытовых дел, планирования бюджета и заботы о комфорте. Эмоциональная сдержанность: вечером важно не обострять споры и не пытаться контролировать других.

📋 Шпаргалка дня для всех знаков зодиака

Знак зодиака Главный ориентир ♈ Овен Направить энергию на конкретную цель и не спешить с выводами. ♉ Телец Позаботиться о собственном комфорте и определить приоритеты. ♊ Близнецы Прислушаться к себе и не распылять внимание. ♋ Рак Найти время для друзей и важных личных планов. ♌ Лев Оценить профессиональные перспективы и не переоценивать свои силы. ♍ Дева Открыться новому опыту и не зацикливаться на мелочах. ♎ Весы Обсудить общие ресурсы и сохранить равновесие в отношениях. ♏ Скорпион Найти компромисс и не пытаться решить все в одиночку. ♐ Стрелец Сформулировать новые цели и уделить внимание повседневным делам. ♑ Козерог Позволить себе отдохнуть и не откладывать приятные встречи. ♒ Водолей Сосредоточиться на домашних вопросах и семейных договоренностях. ♓ Рыбы Использовать день для общения, учебы и обмена идеями.

Гороскоп на 22 ноября 2026 года для всех знаков зодиака

♈ Овен (21 марта – 19 апреля)

Для Овнов воскресенье может стать днем переосмысления личных планов. Солнце переходит в Стрельца, символически открывая благоприятный период для учебы, путешествий, новых знакомств и расширения профессиональных горизонтов. Если в последнее время вы откладывали важную идею из-за сомнений, стоит вернуться к ней и оценить, какие шаги можно предпринять уже сейчас.

В первой половине дня энергии может быть больше, чем терпения. После перехода Луны в Тельца внимание сместится к финансам, личным ресурсам и комфорту. Не спешите тратить деньги под влиянием настроения. Вечером лучше не вступать в споры из-за мелочей: желание доказать свою правоту может оказаться сильнее самой причины конфликта.

💼 Работа: благоприятное время для размышлений о профессиональном развитии, учебе и новых направлениях.

💰 Финансы: пересмотрите расходы и не покупайте вещи только ради мгновенного удовольствия.

❤️ Любовь: откровенный разговор поможет прояснить ожидания, если не превращать его в соревнование характеров.

😎 Настроение: активное, но во второй половине дня появится потребность в спокойствии и определенности.

💡 Совет дня: направьте энергию на одну важную цель, а не на десяток дел одновременно.

♉ Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам вторая половина воскресенья может принести ощущение большего внутреннего равновесия. Луна переходит в ваш знак около 12:10 по киевскому времени, поэтому усилится потребность действовать в собственном темпе, заботиться о комфорте и не подстраиваться под чужие ожидания. Это удачный момент, чтобы уделить внимание себе, внешности, здоровым привычкам и домашнему пространству.

Переход Солнца в Стрельца активизирует темы общих финансов, доверия и личных обязательств. Возможно, придется вернуться к разговору о деньгах или распределении ответственности. Не стоит избегать таких вопросов, но и требовать немедленных ответов от близких не нужно. Вечером сохраняйте спокойствие, особенно если кто-то попытается навязать вам собственные правила.

💼 Работа: лучше завершать текущие задачи и упорядочивать планы, чем браться за все новое.

💰 Финансы: удачное время для оценки общего бюджета и обдуманных покупок для дома.

❤️ Любовь: теплая атмосфера и внимание к простым желаниям партнера укрепят близость.

😎 Настроение: более спокойное и уверенное после полудня.

💡 Совет дня: не спешите менять то, что уже работает, только ради новизны.

♊ Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов день может пройти под знаком партнерства и договоренностей. Солнце в Стрельце активизирует сферу близких отношений, сотрудничества и открытого диалога. Вы можете яснее увидеть, с кем совпадают ваши планы, а где приходится постоянно искать компромисс. Не стоит воспринимать различие взглядов как препятствие: другая позиция способна подсказать решение, которого вы раньше не замечали.

Луна в Тельце после полудня настроит на более спокойный ритм. Возможно, захочется побыть в одиночестве, разобраться в своих мыслях или завершить дела, накопившиеся за последние дни. Не перегружайте себя общением только потому, что кто-то ожидает быстрого ответа. Вечером особенно важно не делать выводов на основании слухов или неполной информации.

💼 Работа: обсуждение условий сотрудничества и совместных планов может оказаться полезным.

💰 Финансы: избегайте необдуманных расходов и внимательно проверяйте договоренности.

❤️ Любовь: партнеру может понадобиться больше определенности, чем шуток и намеков.

😎 Настроение: любознательное, но с потребностью в паузах и тишине.

💡 Совет дня: выслушайте собеседника до конца, прежде чем готовить ответ.

♋ Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам стоит обратить внимание на повседневные обязанности и собственный режим. Солнце в Стрельце активизирует сферу работы, организации времени и заботы о самочувствии. Даже в выходной могут напомнить о себе незавершенные дела, но не нужно превращать воскресенье в полноценный рабочий день. Лучше определить несколько приоритетов и оставить достаточно времени для отдыха.

Переход Луны в Тельца поможет сосредоточиться на дружеских контактах, совместных планах и ощущении поддержки. Возможен приятный разговор или встреча с человеком, с которым давно не удавалось пообщаться. В то же время напряженный вечерний аспект Луны к Плутону может обострить вопросы контроля в отношениях. Не стоит требовать от других полного соответствия вашим ожиданиям.

💼 Работа: распланируйте следующую неделю и не берите на себя чужие обязанности.

💰 Финансы: обсуждение общих расходов лучше проводить спокойно и без спешки.

❤️ Любовь: дружеская поддержка и искренность помогут избежать недоразумений.

😎 Настроение: будет зависеть от окружающей атмосферы и качества общения.

💡 Совет дня: не пытайтесь предугадать реакцию каждого – достаточно честно объяснить свою позицию.

♌ Лев (23 июля – 22 августа)

Львам воскресенье может подарить вдохновение и желание вернуться к тому, что приносит удовольствие. Солнце переходит в Стрельца, активизируя сферу творчества, романтики, увлечений и самовыражения. Если вы давно хотели попробовать новое занятие или уделить больше внимания личному проекту, найдите для этого время. Необязательно сразу требовать от себя идеального результата – важнее получить удовольствие от процесса.

Луна в Тельце после полудня обратит внимание на профессиональные амбиции и репутацию. Даже во время отдыха могут появиться мысли о будущих решениях или разговорах с руководством. Не спешите доказывать собственную значимость громкими обещаниями. Вечером стоит быть осторожнее с категоричными заявлениями: настойчивость будет полезной только в том случае, если не превратится в давление.

💼 Работа: обдумайте творческие идеи и перспективы, но не требуйте немедленного воплощения всех замыслов.

💰 Финансы: расходы на развлечения и подарки лучше заранее ограничить определенным бюджетом.

❤️ Любовь: романтическая инициатива и щедрость на слова могут приятно удивить партнера.

😎 Настроение: вдохновленное, с желанием быть заметными и получать положительные эмоции.

💡 Совет дня: не путайте уверенность в себе с необходимостью всегда быть правыми.

♍ Дева (23 августа – 22 сентября)

Для Дев воскресенье станет возможностью уделить внимание дому, семье и личному пространству. Солнце в Стрельце подсвечивает вопросы жилья, быта и внутренней опоры. Возможно, возникнет желание что-то изменить в доме, обсудить семейные планы или просто провести больше времени с близкими. Не пытайтесь сделать все за один день: иногда достаточно небольшого изменения, чтобы почувствовать облегчение.

Луна в Тельце после полудня создаст символический акцент на учебе, путешествиях и расширении кругозора. Это хороший повод почитать, посмотреть познавательный материал или спланировать будущую поездку. Вечером не стоит превращать дискуссию в соревнование аргументов. Даже если вы уверены в своей правоте, собеседник имеет право на собственное мнение.

💼 Работа: лучше обдумывать долгосрочные цели и завершать дела, которые не требуют спешки.

💰 Финансы: расходы на дом и учебу стоит планировать заранее.

❤️ Любовь: совместные планы и спокойный разговор помогут почувствовать большую близость.

😎 Настроение: сосредоточенное, со стремлением к порядку и новым впечатлениям.

💡 Совет дня: оставьте место для спонтанности – не каждое приятное событие нужно планировать.

♎ Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам стоит обратить внимание на общение, договоренности и информацию, которая будет поступать в течение дня. Солнце в Стрельце активизирует сферу контактов, учебы, коротких поездок и повседневных разговоров. Возможна интересная новость или предложение, которое заставит взглянуть на привычную ситуацию под другим углом. Не отвергайте новые идеи сразу, но и не соглашайтесь на все без уточнений.

После перехода Луны в Тельца на первый план могут выйти общие ресурсы, финансовые обязательства и вопросы доверия. Если есть необходимость обсудить бюджет или распределить расходы, лучше сделать это без намеков и недомолвок. Вечером эмоции могут усилить желание контролировать ситуацию. Не стоит проверять чувства близких провокациями или требовать немедленных заверений.

💼 Работа: полезными будут переговоры, обмен информацией и уточнение деталей.

💰 Финансы: уделите внимание общим платежам, долгам и обязательствам.

❤️ Любовь: честность в разговорах важнее попыток угадать желания партнера.

😎 Настроение: общительное, но ближе к вечеру может понадобиться эмоциональная дистанция.

💡 Совет дня: не откладывайте важный разговор, но выберите для него спокойный момент.

♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для Скорпионов воскресенье может стать днем внимания к личным ресурсам и материальной стабильности. Солнце покидает ваш знак и переходит в Стрельца, смещая акцент на финансы, доходы и ощущение собственной ценности. Стоит оценить, какие расходы действительно необходимы, а какие возникают из-за эмоций или желания быстро изменить настроение. Практичный подход поможет лучше понять, на что стоит направить силы в ближайшее время.

Луна в Тельце после полудня активизирует сферу партнерства. Это подходящий момент для спокойного разговора об общих планах, быте и взаимных ожиданиях. В то же время вечерний квадрат Луны к Плутону может сделать реакции более острыми. Не стоит возвращаться к старым обидам только для того, чтобы получить подтверждение собственной правоты. Иногда конструктивная пауза полезнее долгого спора.

💼 Работа: оцените практическую пользу своих замыслов и не спешите с финансовыми договоренностями.

💰 Финансы: время пересмотреть бюджет и определить приоритетные расходы.

❤️ Любовь: партнерство потребует открытости и готовности услышать другую сторону.

😎 Настроение: сосредоточенное, но вечером возможно эмоциональное напряжение.

💡 Совет дня: не используйте молчание как способ наказать близкого человека.

♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы окажутся в центре главного астрологического события дня: Солнце переходит в ваш знак в 09:23 по киевскому времени. Это начало периода, который в астрологической традиции связывают с усилением личной инициативы, желанием обновления и стремлением смелее заявлять о своих целях. Можно вернуться к замыслам, которые долго ждали подходящего момента, или определить направление, в котором хочется развиваться.

Луна в Тельце после полудня будет напоминать о необходимости сочетать большие планы с повседневными обязанностями. Не стоит обещать больше, чем реально можно выполнить, даже если вдохновение будет сильным. Обратите внимание на режим, быт и самочувствие. Вечером лучше не перегружать себя делами и не вступать в конфликты из-за мелких замечаний.

💼 Работа: благоприятное время для формирования личных целей и планирования нового этапа.

💰 Финансы: крупные покупки лучше отложить до момента, когда вы спокойно оцените бюджет.

❤️ Любовь: искренность и готовность говорить о будущем помогут сблизиться.

😎 Настроение: оптимистичное, энергичное, с желанием начать что-то новое.

💡 Совет дня: используйте вдохновение для конкретного первого шага, а не только для громких планов.

♑ Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам стоит сделать воскресенье днем восстановления сил и внутреннего порядка. Солнце в Стрельце активизирует сферу отдыха, уединения и завершения определенных процессов. Возможно, вы почувствуете потребность немного отдалиться от информационного шума, побыть в одиночестве или спокойно обдумать решения, которые не хочется обсуждать со всеми. Не воспринимайте паузу как потерю времени: она может помочь вернуть ясность мыслей.

Луна в Тельце после полудня усилит желание заниматься творчеством, проводить время с детьми или близкими, искать приятные впечатления. Не отказывайте себе в небольшой радости только потому, что она не имеет практической пользы. Вечером важно не позволять ревности, обидам или стремлению все контролировать портить атмосферу.

💼 Работа: лучше завершить мелкие дела и не планировать чрезмерную нагрузку.

💰 Финансы: избегайте расходов под влиянием эмоций и оставьте бюджет для действительно важного.

❤️ Любовь: теплое внимание и совместный досуг могут сказать больше, чем долгие объяснения.

😎 Настроение: спокойное, с потребностью в отдыхе и приятных эмоциях.

💡 Совет дня: позвольте себе отдохнуть без чувства вины за невыполненные дела.

♒ Водолей (20 января – 18 февраля)

Для Водолеев воскресенье может быть насыщенным общением и планами на будущее. Солнце в Стрельце активизирует сферу друзей, единомышленников, коллективных проектов и долгосрочных желаний. Возможен разговор с человеком, который вдохновит на новую идею или поможет увидеть перспективу там, где раньше были лишь сомнения. Не отвергайте предложения, но проверяйте, совпадают ли слова с реальными возможностями.

После полудня Луна в Тельце сместит внимание к дому, семье и личному пространству. Может возникнуть желание навести порядок, обсудить бытовые вопросы или провести время с родными. Если взгляды не совпадают, не стоит превращать обычную дискуссию в принципиальное противостояние. Вечером лучше избегать давления и категоричных требований.

💼 Работа: обсуждайте идеи с единомышленниками, но четко определяйте общие обязанности.

💰 Финансы: семейные расходы и покупки для дома потребуют взвешенного подхода.

❤️ Любовь: совместные планы будут сближать, если у каждого останется право на собственное мнение.

😎 Настроение: открытое к общению, но чувствительное к домашней атмосфере.

💡 Совет дня: не требуйте от близких немедленно соглашаться с вашими идеями.

♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит обратить внимание на профессиональные цели и собственную репутацию. Солнце в Стрельце активизирует сферу карьеры, ответственности и общественного признания. Даже если воскресенье не предполагает рабочих встреч, можно спокойно оценить, чего вы хотите достичь в ближайшее время и какие навыки помогут приблизиться к желаемому результату. Не обесценивайте собственные достижения только потому, что путь к следующей цели еще долог.

Луна в Тельце после полудня будет способствовать практичным разговорам, учебе и коротким поездкам. Можно обсудить важные вопросы с родственниками, друзьями или коллегами, если общение не потребует спешки. Вечером следите за словами: чрезмерная эмоциональность может превратить обычное замечание в повод для недоразумения. Лучше уточнить, что именно имел в виду собеседник, чем додумывать за него.

💼 Работа: определите профессиональные приоритеты и подумайте, какие шаги помогут укрепить ваши позиции.

💰 Финансы: полезно планировать расходы, связанные с учебой, поездками и развитием.

❤️ Любовь: внимательность к словам и настроению партнера поможет избежать лишних обид.

😎 Настроение: сосредоточенное на будущем, но потребует спокойного общения.

💡 Совет дня: не спешите отвечать на эмоциях – сначала убедитесь, что правильно поняли ситуацию.

Главный совет на 22 ноября 2026 года

Используйте воскресенье, чтобы сочетать смелость мечтать с умением действовать последовательно. Переход Солнца в Стрельца символически открывает пространство для новых целей и более широкого взгляда на будущее, а Луна в Тельце напоминает о важности стабильности и конкретных шагов. Не спешите с решениями под влиянием эмоций, особенно вечером, и оставьте время для людей и дел, которые дают ощущение опоры.

*Гороскопы «Главкома» базируются исключительно на самых авторитетных источниках в мировом астрологическом сообществе – изданиях и школах, которые пользуются наибольшим уважением.

‼️ Предупреждение: Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Астрологические прогнозы не являются научно подтвержденными и не могут рассматриваться как достоверный способ предсказания будущего или рекомендация к действию. Воспринимайте гороскоп как один из видов контента для досуга.