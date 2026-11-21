Левам неділя може подарувати натхнення та бажання повернутися до того, що приносить задоволення. Сонце переходить у Стрільця, активізуючи сферу творчості, романтики, захоплень і самовираження. Якщо ви давно хотіли спробувати нове заняття або приділити більше уваги особистому проєкту, знайдіть для цього час. Не обов’язково одразу вимагати від себе ідеального результату – важливіше отримати задоволення від процесу.

Місяць у Тельці після полудня зверне увагу на професійні амбіції та репутацію. Навіть під час відпочинку можуть з’явитися думки про майбутні рішення або розмови з керівництвом. Не поспішайте доводити власну значущість гучними обіцянками. Увечері варто бути обережними з категоричними заявами: наполегливість буде корисною лише тоді, коли не перетвориться на тиск.

🔮♌ Що прогнозують зірки Леву у неділю, 22 листопада

💼 Робота: обміркуйте творчі ідеї та перспективи, але не вимагайте негайного втілення всіх задумів.

💰 Фінанси: витрати на розваги й подарунки краще заздалегідь обмежити бюджетом.

❤️ Кохання: романтична ініціатива та щедрість у словах можуть приємно здивувати партнера.

😎 Настрій: натхненний, із бажанням бути помітними та отримувати позитивні емоції.

💡 Порада дня: не плутайте впевненість у собі з необхідністю завжди бути правими.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.