Левам – творче захоплення може перерости у справу, якій захочеться присвятити більше
Сонце у Стрільці активізує теми самовираження, романтики та особистих інтересів. Варто повернутися до улюбленого заняття або спробувати щось нове, водночас не намагаючись одразу перетворити кожну ідею на великий проєкт
Левам неділя може подарувати натхнення та бажання повернутися до того, що приносить задоволення. Сонце переходить у Стрільця, активізуючи сферу творчості, романтики, захоплень і самовираження. Якщо ви давно хотіли спробувати нове заняття або приділити більше уваги особистому проєкту, знайдіть для цього час. Не обов’язково одразу вимагати від себе ідеального результату – важливіше отримати задоволення від процесу.
Місяць у Тельці після полудня зверне увагу на професійні амбіції та репутацію. Навіть під час відпочинку можуть з’явитися думки про майбутні рішення або розмови з керівництвом. Не поспішайте доводити власну значущість гучними обіцянками. Увечері варто бути обережними з категоричними заявами: наполегливість буде корисною лише тоді, коли не перетвориться на тиск.
🔮♌ Що прогнозують зірки Леву у неділю, 22 листопада
💼 Робота: обміркуйте творчі ідеї та перспективи, але не вимагайте негайного втілення всіх задумів.
💰 Фінанси: витрати на розваги й подарунки краще заздалегідь обмежити бюджетом.
❤️ Кохання: романтична ініціатива та щедрість у словах можуть приємно здивувати партнера.
😎 Настрій: натхненний, із бажанням бути помітними та отримувати позитивні емоції.
💡 Порада дня: не плутайте впевненість у собі з необхідністю завжди бути правими.
Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року
Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.
*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.
‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.
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