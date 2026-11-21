Для Скорпіонів неділя може стати днем уваги до особистих ресурсів і матеріальної стабільності. Сонце залишає ваш знак і переходить у Стрільця, зміщуючи акцент на фінанси, доходи та відчуття власної цінності. Варто оцінити, які витрати справді необхідні, а які з’являються через емоції або бажання швидко змінити настрій. Практичний підхід допоможе краще зрозуміти, на що варто спрямувати сили найближчим часом.

Місяць у Тельці після полудня активізує сферу партнерства. Це слушний момент для спокійної розмови про спільні плани, побут і взаємні очікування. Водночас вечірній квадрат Місяця до Плутона може зробити реакції гострішими. Не варто повертатися до старих образ лише для того, щоб отримати підтвердження власної правоти. Іноді конструктивна пауза корисніша за довгу суперечку.

🔮♏ Що прогнозують зірки Скорпіону у неділю, 22 листопада

💼 Робота: оцініть практичну користь своїх задумів і не поспішайте з фінансовими домовленостями.

💰 Фінанси: час переглянути бюджет і визначити пріоритетні витрати.

❤️ Кохання: партнерство потребуватиме відкритості та готовності чути іншу сторону.

😎 Настрій: зосереджений, але ввечері можливе емоційне напруження.

💡 Порада дня: не використовуйте мовчання як спосіб покарати близьку людину.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.