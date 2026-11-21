Терезам варто звернути увагу на спілкування, домовленості та інформацію, яка надходитиме протягом дня. Сонце у Стрільці активізує сферу контактів, навчання, коротких поїздок і повсякденних розмов. Можлива цікава новина або пропозиція, яка змусить поглянути на звичну ситуацію під іншим кутом. Не відкидайте нові ідеї відразу, але й не погоджуйтеся на все без уточнень.

Після переходу Місяця у Телець на перший план можуть вийти спільні ресурси, фінансові зобов’язання та питання довіри. Якщо є потреба обговорити бюджет або розподілити витрати, краще зробити це без натяків і недомовок. Увечері емоції можуть посилити бажання контролювати ситуацію. Не варто перевіряти почуття близьких провокаціями чи вимагати негайних запевнень.

🔮♎ Що прогнозують зірки Терезам у неділю, 22 листопада

💼 Робота: корисними будуть переговори, обмін інформацією та уточнення деталей.

💰 Фінанси: приділіть увагу спільним платежам, боргам і зобов’язанням.

❤️ Кохання: чесність у розмовах важливіша за спроби вгадати бажання партнера.

😎 Настрій: товариський, але ближче до вечора може знадобитися емоційна дистанція.

💡 Порада дня: не відкладайте важливу розмову, але оберіть для неї спокійний момент.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.