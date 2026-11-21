Стрільці опиняться в центрі головної астрологічної події дня: Сонце переходить у ваш знак о 09:23 за київським часом. Це початок періоду, який в астрологічній традиції пов’язують із посиленням особистої ініціативи, бажанням оновлення та прагненням сміливіше заявляти про свої цілі. Можна повернутися до задумів, які довго чекали слушного моменту, або визначити напрям, у якому хочеться розвиватися.

Місяць у Тельці після полудня нагадуватиме про необхідність поєднувати великі плани з повсякденними обов’язками. Не варто обіцяти більше, ніж реально виконати, навіть якщо натхнення буде сильним. Зверніть увагу на режим, побут і самопочуття. Увечері краще не перевантажувати себе справами й не вступати в конфлікти через дрібні зауваження.

🔮♐ Що прогнозують зірки Стрільцю у неділю, 22 листопада

💼 Робота: сприятливий час для формування особистих цілей і планування нового етапу.

💰 Фінанси: великі покупки краще відкласти до моменту, коли ви спокійно оціните бюджет.

❤️ Кохання: щирість і готовність говорити про майбутнє допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: оптимістичний, енергійний, із бажанням почати щось нове.

💡 Порада дня: використайте натхнення для конкретного першого кроку, а не лише для гучних планів.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.