Счастливая Меган Маркл попала в объектив папарацци во время прогулки с сыном в Канаде



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Бывшая герцогиня сияла от радости

Меган Маркл, только что получившая разрешение жить свободной жизнью, замечена в Ванкувере на прогулке с сыном Арчи, двумя собаками и парой телохранителей. Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду. Сегодня герцога Сассекского видели в аэропорту, а значит, семья уже воссоединилась в особняке, который (как заботливо напоминает британская пресса) стоит $14 миллионов.

Ранее сообщалось, что принц Гарри посетил благотворительный ужин организации Сентебейл, которая оказывает помощь африканским детям с ВИЧ и СПИД. Гарри выступил с проникновенной речью. Он дал понять, что с нетерпением ждет воссоединения с семьей, с которой впервые так надолго разлучился.

«Для меня большая честь познакомиться со столь многими из вас и почувствовать ваше волнение за нашего сына Арчи, который на днях впервые увидел снег и подумал, что он чертовски великолепен», — сообщил Гарри.