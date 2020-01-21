Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег



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35-летний принц Гарри поделился милой подробностью о восьмимесячном Арчи Маунтбеттен-Виндзоре

Малыш вполне доволен жизнью в Канаде

38-летняя Меган Маркл вернулась в Ванкувер сразу же после того, как они с супругом объявили о своем решении сложить полномочия членов британской королевской семьи. Принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить все спорные моменты.

Он посетил благотворительный ужин организации Сентебейл, которая оказывает помощь африканским детям с ВИЧ и СПИД. Гарри выступил с проникновенной речью. Он дал понять, что с нетерпением ждет воссоединения с семьей, с которой впервые так надолго разлучился.

«Для меня большая честь познакомиться со столь многими из вас и почувствовать ваше волнение за нашего сына Арчи, который на днях впервые увидел снег и подумал, что он чертовски великолепен», — сообщил Гарри.