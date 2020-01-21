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    Жизнь

    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег

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    <p>35-летний принц Гарри поделился милой подробностью о восьмимесячном Арчи Маунтбеттен-Виндзоре</p> <div></div> - Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег

    35-летний принц Гарри поделился милой подробностью о восьмимесячном Арчи Маунтбеттен-Виндзоре

    Малыш вполне доволен жизнью в Канаде

    38-летняя Меган Маркл вернулась в Ванкувер сразу же после того, как они с супругом объявили о своем решении сложить полномочия членов британской королевской семьи. Принц Гарри остался в Лондоне, чтобы уладить все спорные моменты.

    Он посетил благотворительный ужин организации Сентебейл, которая оказывает помощь африканским детям с ВИЧ и СПИД. Гарри выступил с проникновенной речью. Он дал понять, что с нетерпением ждет воссоединения с семьей, с которой впервые так надолго разлучился.

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    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег
    Сын Меган Маркл и принца Гарри впервые увидел снег

     «Для меня большая честь познакомиться со столь многими из вас и почувствовать ваше волнение за нашего сына Арчи, который на днях впервые увидел снег и подумал, что он чертовски великолепен», — сообщил Гарри.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри
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