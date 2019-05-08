Счастливая Меган Маркл трогательно рассказала о новорожденном: Наш сын меняется каждый день



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Принц Гарри и Меган Маркл Tengrinews.kz

Герцоги Сассекские впервые рассказали о сыне

Меган Маркл и принц Гарри продемонстрировали журналистам малыша в Виндзорском замке. Они собрали журналистов в Сент-Джорджз-Холле, где и дали первое интервью по поводу своего нового статуса. Члены монаршей семьи выглядели счастливыми. Принц Гарри признался, что пока не может понять, на кого именно похож мальчик.

«Мы пока не можем определить, на кого он похож. Все говорят, что дети каждый день меняются. Особенно в первые полгода. Это похоже на правду, ведь наш сын меняется каждый день. Увидим в дальнейшем. Быть родителями здорово. Малышу всего два дня, и я чувствую себя совершенно счастливым», — рассказал Гарри.

Меган также считает, что иметь детей — это прекрасно: «Последние два дня для нас стали особенными. Для нас малыш был настоящей мечтой».

Родители также рассказали, что им не терпится «познакомить» малыша со всей семьей. «Идя сюда, мы наткнулись на герцога Эдинбургского, и это было так мило. Мы уже ждем момент, когда покажем сына всей семье. Я рада, что и моя мама тоже с нами», - сказала Меган.

Принц Гарри уже успел и пошутить над сыном. Когда журналисты попросили показать его поближе, герцог заметил, что у малыша уже есть пушок на лице.

Напомним, что Меган Маркл родила первенца 6 мая рано утром. Но королевская пресс-служба сообщила об этом событии спустя несколько часов.

Вес малыша составил 3 кг 260 г. Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри нарушили королевскую традицию и не показали малыша в тот же день.

Также стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда.

Джерело: graziamagazine.ru