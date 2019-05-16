Селена Гомес о социальных сетях: Это бич моего поколения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес

В этом году Селена Гомес потеряла статус самой популярной звезды в Instagram, уступив первенство другой певице — Ариане Гранде

Хотя знаменитости с миллионами подписчиков зарабатывают большие деньги благодаря рекламным постам и контрактам с модными брендами, Гомес осознает опасность социальных сетей, о чем рассказала изданию Variety.

«Я бы сказала, что социальные сети — это бич моего поколения. Меня действительно пугает то, как уязвимы молодые девушки и парни. Это опасно, ведь они не всегда получают достоверную информацию. А обеспечить кибербезопасность сейчас практически невозможно», — рассудила звезда. Ей и самой не раз приходилось сталкиваться с хейтерами и неадекватными пользователями в Instagram, отчего она брала перерыв и уходила из социальных сетей.

Селена призналась, что рада иметь такую обширную площадку, но теперь обстоятельно подходит к тому, что публиковать и когда.

«Я не выкладываю множества бессмысленных фотографий. Что меня по-настоящему пугает, так это встречать девушек на мероприятиях и видеть, насколько они опустошены. Им приходится иметь дело с буллингом, им не дают права голоса. Нужно быть осторожнее и ограничивать времяпрепровождение в социальных сетях», — поделилась своим мнением Гомес.

Джерело: popcornnews