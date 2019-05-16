Виктория Бекхэм потратила $6500 на двухдневный детокс организма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм

45-летняя бизнесвумен уделяет огромное внимание своему здоровью и стройности.

Вот уже много лет Виктория Бекхэм находится примерно в одной форме — мама четырех детей может похвастаться стройной, миниатюрной фигурой, мерцающей кожей и гладкими волосами. Среди любимых бьюти-приемов супруги Дэвида Бекхэма — детокс. На этот раз ради очищения организма Виктория отправилась в велнесс-клинику Lanserhof Tegernsee в Мюнхене, где провела два дня. Это обошлось знаменитости в $6500.

За это время Виктория расслабилась на специальных массажах и spa-процедурах, у нее было специальное «чистое» и низкокалорийное питание, оздоровительные процедуры, пилатес и другие нагрузки, направленные на расслабление. Также Бекхэм занималась своим лицом — она делала очищающие и увлажняющие маски, специальный массаж и другие процедуры.

Звезда призналась, что от мини-отдыха она получила даже больше, чем ожидала. «Если честно, это место гораздо лучше, чем я себе представляла. У меня в номере очень красивая ванная комната. Я думала, что здесь все будет выглядеть, как в госпитале. Это огромный сюрприз, и я очень рада, что оказалась здесь», — рассказала Виктория в stories.

Джерело: graziamagazine.ru