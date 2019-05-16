Менеджер об отмене концертов Бритни Спирс: Она не готова физически и психически



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Вчера действующий менеджер Бритни Спирс Ларри Рудольф ответил на несколько вопросов, касающихся будущей карьеры артистки

По его словам, Бритни не сможет выступить в ближайшее время на своем шоу в Лас-Вегасе из-за проблем с психическим здоровьем.

Исходя из той информации, которую сообщают мне и всем, кто с ней работает, для меня совершенно очевидно, что ей не стоит возвращаться к этой серии концертов в Лас-Вегасе. Ни в ближайшем будущем, ни, возможно, когда-либо,- заявил менеджер.

При этом Рудольф подчеркнул, что не вмешивается в ее личные дела, а руководствуется только той информацией, которую сообщают ему медики. По словам менеджера, причиной ухудшения психического состояния Спирс стало из-за которого она очень переживает.

«Нам пришлось отменить шоу, потому что успокоительные лекарства Бритни перестали действовать, и к тому же она была сильно расстроена из-за болезни. Я не хочу, чтобы она выходила на сцену, пока не будет уверенности, что она готова физически и психически. Если этот момент не наступит никогда, то ничего не поделать. У меня нет ни желания, ни возможности заставлять ее выступать»,- сказал Рудольф.

Джерело: Hello!