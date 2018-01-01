Популярный артист запретил поклонникам снимать свои концерты на смартфоны

Джек Уайт считает, что отдает свою энергию на концертах и ничего не получает взамен

Американский музыкант и экс-лидер группы The White Stripes Джек Уайт опубликовал заявление, в котором сообщил, что вводит запрет на мобильную съемку на своих концертах, пишет NME. Изменения коснутся исключительно сольных выступлений Уайта и не имеют отношения к музыкальным фестивалям, где он будет участвовать. «Уверены, вам понравится



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Джек Уайт считает, что отдает свою энергию на концертах и ничего не получает взамен

Американский музыкант и экс-лидер группы The White Stripes Джек Уайт опубликовал заявление, в котором сообщил, что вводит запрет на мобильную съемку на своих концертах, пишет NME.

Изменения коснутся исключительно сольных выступлений Уайта и не имеют отношения к музыкальным фестивалям, где он будет участвовать.

«Уверены, вам понравится ненадолго отвлечься от своих гаджетов и насладиться нашей музыкой и любовью лично, а не через экран смартфона, — говорится в заявлении. — Перед концертами все зрители будут отдавать свои мобильные устройства организаторам, и те поместят их в специальные упаковки, открыть которые можно будет либо по завершении шоу, либо отойдя от сцены в специально отведенную зону. Если потом вам захочется опубликовать что-то в соцсетях — можете репостить снимки, сделанные нашим официальным фотографом».

Джек Уайт неоднократно критиковал посетителей концертов, которые записывают выступления на смартфоны и таким образом проводят больше времени, глядя на экран, чем на само шоу.

«Люди уже даже не могут нормально хлопать под музыку, потому что в одной руке у них чертов телефон, в другой — чертова выпивка, — возмущался Уайт в одном из интервью. — Некоторых артистов это не очень волнует, но для меня во время концерта важно получать от толпы какую-то реакцию. Когда я отдаю ей свою энергию и не получаю ничего взамен, у меня возникает вопрос: не трачу ли я свое время попусту?»

Джерело: Bird In Flight