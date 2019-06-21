Семья Фриды Кало заявила, что голос на найденной недавно записи не принадлежит художнице



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Фрида Кало Фото: Wikimedia Commons

Мексиканская актриса Ампаро Гарридо, которая озвучивала Белоснежку в испаноязычной версии мультфильма от Disney, считает, что голос на записи - ее

На прошлой неделе Национальная звуковая библиотека Мексики среди радиоархивов передачи El Bachiller обнаружила возможную запись голоса художницы Фриды Кало. На записи женский голос читает отрывок из эссе «Портрет Диего». Однако в комментарии The Guardian родственники и бывшие ученики художницы опровергли сообщение о существовании записи ее голоса.

«Насколько известно семье Кало, нет никаких записей голоса Фриды», — сказано в их заявлении. Ее внучатая племянница Мара де Анда Ромео предположила, что голос художницы был хриплым из-за курения и употребления алкоголя. К тому же, по ее словам, голос из передачи El Bachiller слишком молодой для женщины, которой в 1954 году было 47 лет.

Ученики Кало — художники Артуро Эстрада Эрнандес и Гильермо Монрой Бесерриль тоже сказали, что не узнают ее голос, хотя проводили в ее доме много времени. «Когда я впервые встретил ее, я отметил, что она была женщиной с очень сладким веселым голосом… Настоящий голос Фриды был очень живым, обаятельным и радостным. Он не был ни серьезным, ни мягким, ни нежным — он был кристально чистым», — сказал Бесерриль.

Джерело: Bird In Flight