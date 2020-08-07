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    Жизнь

    Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного

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    <p>Котик уже немного отошел от своего водного приключения, и ему нашли новый дом</p> <div></div> - Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного

    Котик уже немного отошел от своего водного приключения, и ему нашли новый дом

    Семья и команда корабля сначала перепутали животное с черепахой, но потом поняли, что это не она

    Иногда хозяев и их питомцев как будто сводит вместе сама судьба — так в семье американца Стива Крюса появился кот, которому хозяин буквально спас жизнь. Стив владеет лодкой, на которой возит людей на рыбалку, и в одну из таких поездок он и его клиенты поймали в проливе не только рыбу, но и кота, которого унесло течением. Сначала его перепутали с черепахой, но потом оказалось, что это кот, который оказался вовсе не в том месте, где обычно можно встретить этих пушистиков.

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    Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного
    Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного
    Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного
    Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного

    Семья из американского штата Алабама отправилась на водную прогулку в проливе Пердидо, чтобы половить там рыбу. При этом они умудрились случайно спасти жизнь коту, который невероятным образом оказался слишком далеко от берега.

    Семья и команда корабля сначала перепутали животное с черепахой, но потом поняли, что это не она

    По словам команды, кот уже еле держался на воде. Люди посчитали, что настолько далеко от берега бедняга оказался, когда попал в воду и его унесло течением.

    К счастью, кота удалось выловить из воды с помощью сачка для рыбы

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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    фотография семья кот
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