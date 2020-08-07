Семья отправилась на рыбалку, но в сеть попался только кот. Трогательнее фото спасенного животного



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Котик уже немного отошел от своего водного приключения, и ему нашли новый дом

Семья и команда корабля сначала перепутали животное с черепахой, но потом поняли, что это не она

Иногда хозяев и их питомцев как будто сводит вместе сама судьба — так в семье американца Стива Крюса появился кот, которому хозяин буквально спас жизнь. Стив владеет лодкой, на которой возит людей на рыбалку, и в одну из таких поездок он и его клиенты поймали в проливе не только рыбу, но и кота, которого унесло течением. Сначала его перепутали с черепахой, но потом оказалось, что это кот, который оказался вовсе не в том месте, где обычно можно встретить этих пушистиков.

Семья из американского штата Алабама отправилась на водную прогулку в проливе Пердидо, чтобы половить там рыбу. При этом они умудрились случайно спасти жизнь коту, который невероятным образом оказался слишком далеко от берега.

Семья и команда корабля сначала перепутали животное с черепахой, но потом поняли, что это не она

По словам команды, кот уже еле держался на воде. Люди посчитали, что настолько далеко от берега бедняга оказался, когда попал в воду и его унесло течением.

К счастью, кота удалось выловить из воды с помощью сачка для рыбы

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.