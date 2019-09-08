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    Жизнь

    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)

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    <p>Олег Сенцов и Наталья Каплан</p> <p>Фото: Mariana Ko, Facebook</p> - Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)

    Олег Сенцов и Наталья Каплан

    Фото: Mariana Ko, Facebook

    Вместе с Сенцов была его двоюродная сестра Наталья Каплан

    Освобожден из российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов встретился после возвращений домой с родными и друзьями.

    Как видно на фото, опубликованным в Facebook, вместе с Сенцовым была его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)
    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)
    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)
    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)
    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)
    Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)

    Напомним, Сенцова пригласили в Европарламент для награждения Сахарова.

    Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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