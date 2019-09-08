Сенцов встретился с родными и друзьями (фото)



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Олег Сенцов и Наталья Каплан Фото: Mariana Ko, Facebook

Вместе с Сенцов была его двоюродная сестра Наталья Каплан

Освобожден из российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов встретился после возвращений домой с родными и друзьями.

Как видно на фото, опубликованным в Facebook, вместе с Сенцовым была его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Напомним, Сенцова пригласили в Европарламент для награждения Сахарова.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.