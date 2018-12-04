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    Жизнь

    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл

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    <span>Серена Уильямс</span> - Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс
    Tatler

    Успешная теннисистка представила новую коллекцию одежды собственного бренда Serena и продемонстрировала ее на подиуме.

    Шесть месяцев назад Серена Уильямс решила заняться новым для себя делом - выпуском одежды. Вчера состоялась презентация ее новой коллекции, которую теннисистка решила показать на подиуме сама. Юбки, блузы, платья, аксессуары - в линейке можно найти все для повседневной жизни и выхода в свет. Создавая вещи, Серена ориентировалась на таких же активных и молодых женщин, как она сама.

    «Я очень люблю эту коллекцию, потому что она представляет все аспекты моей жизни как спортсмена, предпринимателя, а теперь еще и матери»,- рассказала на презентации Уильямс.

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    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл
    Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл

    Рассказывая ранее о своем дизайнерском деле в интервью People, Серена жаловалась на то, что не может подарить вещи своей близкой подруге Меган Маркл. Теперь гардеробом герцогини занимаются стилисты, и каждое ее появление - будь то официальный выход или обыкновенная семейная прогулка - это тщательно спланированная "акция".

    «Я не уверена, что ей подойдут эти вещи. Еще недавно я была бы уверена, но теперь нет»,  отметила теннисистка.

    И правда, представить Меган в платье-водолазке, подобно той, которую демонстрировала на подиуме сама Серена, теперь можно с трудом. Увидеть, как изменился стиль Меган после свадьбы с принцем Гарри и какие фэшн-табу были наложены на ее гардероб, можно в нашем специальном материале.

    Джерело: Hello!

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