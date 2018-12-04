Серена Уильямс объяснила, почему вещи из ее дебютной коллекции не сможет носить Меган Макрл



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Серена Уильямс Tatler

Успешная теннисистка представила новую коллекцию одежды собственного бренда Serena и продемонстрировала ее на подиуме.

Шесть месяцев назад Серена Уильямс решила заняться новым для себя делом - выпуском одежды. Вчера состоялась презентация ее новой коллекции, которую теннисистка решила показать на подиуме сама. Юбки, блузы, платья, аксессуары - в линейке можно найти все для повседневной жизни и выхода в свет. Создавая вещи, Серена ориентировалась на таких же активных и молодых женщин, как она сама.

«Я очень люблю эту коллекцию, потому что она представляет все аспекты моей жизни как спортсмена, предпринимателя, а теперь еще и матери»,- рассказала на презентации Уильямс.

Рассказывая ранее о своем дизайнерском деле в интервью People, Серена жаловалась на то, что не может подарить вещи своей близкой подруге Меган Маркл. Теперь гардеробом герцогини занимаются стилисты, и каждое ее появление - будь то официальный выход или обыкновенная семейная прогулка - это тщательно спланированная "акция".

«Я не уверена, что ей подойдут эти вещи. Еще недавно я была бы уверена, но теперь нет», отметила теннисистка.

И правда, представить Меган в платье-водолазке, подобно той, которую демонстрировала на подиуме сама Серена, теперь можно с трудом. Увидеть, как изменился стиль Меган после свадьбы с принцем Гарри и какие фэшн-табу были наложены на ее гардероб, можно в нашем специальном материале.

Джерело: Hello!