В Токио прошло шоу Dior Homme



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В последний день осени в Токио состоялся показ новой межсезонной коллекции Dior Homme Pre-Fall 2019, в которой Ким Джонс посмотрел на эстетику французского бренда через призму японской культуры и жизни

В последний день осени в Токио состоялся показ новой межсезонной коллекции Dior Homme Pre-Fall 2019, в которой Ким Джонс посмотрел на эстетику французского бренда через призму японской культуры и жизни.

«Япония – это уникальное сочетание революционных разработок, технологичности и верности традициям, – рассказывает Ким Джонс. – Именно поэтому мы решили продемонстрировать здесь свою новую коллекцию, ведь Dior Homme всегда смотрит вперед, но наше прошлое – это наша гордость».

Нельзя забывать, что Япония всегда была большим источником вдохновения для самого Кристиана Диора. В знаковых силуэтах Дома легко угадываются пояса оби или крой кимоно. К тому же, именно команде Christian Dior императрица Митико доверяет создание трех платьев для гражданской церемонии своей свадьбы в 1959 году. При этом сам Джонс, известный поклонник всего нового, обращается к футуристичной грани японской культуры.

Для переосмысления из архивов Dior Джонс выбрал такие элементы как леопардовый принт, твид с узором «гусиная лапка» и розовый цвет. Так, леопард приобрел размытый акварельный эффект, твид стал подчеркнуто винтажным, а розовый в его очень нежном и деликатном прочтении стал реверансом в сторону сакуры - важного символа в японской культуре. Связать это все вместе помогла палитра серых оттенков - холодных и искрящихся, элегантных и функциональных одновременно.

Также Ким Джонс искал вдохновение в работах японского художника Хадзимэ Сораямы, который разработал несколько вещей для самой коллекции, а также создал центральный элемент декораций шоу – скульптуру в виде идеальной женской фигуры, напоминающей о том, что Кристиан Диор всегда обожествлял женщин и превозносил их красоту.

Джерело: vogue.ua