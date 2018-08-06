Сестра Меган Маркл опять прокомментировала жизнь герцогини в соцсети



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Саманта Маркл

Родственники супруги принца Гарри все еще не могут успокоиться

Саманта не могла не обратить на себя внимание общественности и в день рождения Меган, который она праздновала в минувшую субботу. Вместо добрых пожеланий Саманта в своем Twitter-сообщении в который раз укорила герцогиню Сассекскую в ее отношении к отцу.

«С днем рождения, Мэг! Было бы очень приятно и уместно, чтобы ты прислала отцу поздравительную открытку с опозданием от 18 июля», - написала Саманта.

Меган на все эти выпады и скандальные интервью ее родственничков не реагирует и никак их не комментирует, продолжая выстраивать отношения с новыми членами семьи. Так, стало известно, что месячный отпуск, который полагается всем представителям семейства Виндзор в августе, она проведет не только с Гарри, но и с королевой Елизаветой и принцем Филиппом в их замке Балморал в Шотландии.

Джерело: Hello!