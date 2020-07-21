Королева Испании появилась на публике в дешевом платье из масс-маркета



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Королева Испании Летиция instagram.com/royalfamilies_/

Платье длины миди выполнено в приглушенном цвете хаки

Королева Испании Летиция предпочитает демократичные наряды и может появиться в одном и том же образе несколько раз. На недавнем мероприятии первая леди появилась перед публикой в бюджетном платье.

Летиция и Филипп VI продолжают турне по Испании. Королевская чета приехала в город Бильбао в Стране Басков. Для посещения местного музея Летиция выбрала весьма демократичный наряд – платье от бренда Zara стоимостью около четырех тысяч рублей. Неотъемлемым аксессуаром стали защитные медицинские маски на лицах королевской четы.

instagram.com/royalfamilies_/

Платье длины миди выполнено в приглушенном цвете хаки. Взгляд привлекают принт в виде пионов, который украшает весь наряд.

Интересно, что в этом наряде Летиция уже появлялась на публике около трех лет назад.