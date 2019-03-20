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    Жизнь

    Сидит на диете и нюхает шоколадную пасту: Регина Тодоренко рассказала о своем питании

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    Регина Тодоренко - Сидит на диете и нюхает шоколадную пасту: Регина Тодоренко рассказала о своем питании
    Регина Тодоренко
    instagram.com/reginatodorenko

    Известная телеведущая, которая недавно стала мамой, пытается привести свое тело в форму после родов

    Супруга Влада Топалова и известная телеведущая Регина Тодоренко уже успела вернуться к работе после рождения сына и старается вернуться в форму. По словам Тодоренко, с конца декабря по март ей удалось сбросить 18 килограмм.

    Своими достижениями телеведущая похвасталась в соцсети. 

    « Сняли безумно красивую кампанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! Готовы к лету? Как там обстоят дела с ЗОЖ и ПП?»– поинтересовалась Регина у фолловеров, и опубликовала снимок с глубоким декольте.

    Стоит отметить, что на данный момент Тодоренко работает и отдыхает в Дубае с новорожденным Михаилом. В гостинице ей приносят вкусные завтраки, но она отказывается от лакомства.


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    Регина Тодоренко

    «В моей тарелке лежит все, что сейчас я не ем, но очень хочу согрешить и съесть круассан», - пишет она.

    Телеведущая утверждает, что не сможет есть вкусности еще два месяца.

    «Признаюсь, в моем холодильнике стоит шоколадная паста, которую я просто периодически нюхаю», - отмечает она.

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