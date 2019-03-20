Горячий чай и ночная работа могут стать причиной развития рака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все знают, что на образование рака влияют наследственность, курение и алкоголь и другие подобные факторы

Но есть и неожиданные причины развития онкологических заболеваний. Именно о них сегодня и пойдёт речь.

Причина №1: горячий чай

Да, мы привыкли пить горячий чай. Но мало кто знает, что он может стать причиной развития рака пищевода. Согласно проведённым исследованиям, такая онкология возможна при постоянном употреблении напитков, температура которых больше 65 градусов. Дело в том, что попадающий в пищевод кипяток может привести к разрушению оболочки, а это не сулит ничего хорошего вашему здоровью. Если же при этом вы ещё и курите или пьёте алкоголь, то вероятность развития рака увеличивается в пять раз.

Причина №2: лишний вес

Избыточный вес тоже является не самой очевидной причиной развития рака. Чем больше масса тела, тем выше риски. Суть в том, что из-за ожирения увеличивается вероятность образования воспалительных процессов. Похудев, человек избавится от повышенного давления, риска развития атеросклероза, сахарного диабета, рака желудка, пищевода и печени.

Причина №3: высокий рост

Вот уж неожиданность! Но действительно рост влияет на риск развития рака. Эта взаимосвязь была выявлена ещё в 50-х годах прошлого столетия. Чем выше человек, тем выше вероятность развития рака. Считается, что у людей с высоким ростом больше клеток, поэтому и вероятность их мутации намного выше. Разумеется, невозможно взять и стать ниже, повлиять на данный фактор. Но высоким людям следует заботиться о своём здоровье и регулярно проходить обследования.

Причина №4: прогулки в полдень

Полуденное солнце считается самым опасным отнюдь не зря. Ведь прогулки на протяжении даже 10-15 минут способны оказать негативный эффект. Жаркое солнце приносит сильнейший вред нашей коже. Поэтому нужно обязательно использовать крем с защитным фильтром от 30 SPF. Кроме того, помогут защититься от рака лёгкая закрытая одежда, шляпа и солнцезащитные очки.

Причина №5: дым от костра и мяса

Как бы это не было неожиданно, но таковы результаты исследований. Оказывается, те, кто находятся рядом с мангалом или костром, чаще других подвержены риску развития рака. Дело в том, что они через кожу поглощают больше химических веществ, которые называют полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). Они являются канцерогенами и увеличивают вероятность развития рака. Примечательно, что через лёгкие ПАУ впитывались не так активно. Поэтому при подобных летних развлечениях лучше использовать закрытую одежду, избегать контактов с дымом.

Причина №6: ночная работа

Исследования показали, что работа в ночную смену может стать ещё одной неожиданной причиной развития рака. Впрочем, некоторые учёные сомневаются насчёт данной взаимосвязи. Хотя известно, что ночная работа приводит к стрессам, истощению, чем и могут быть вызваны такие риски.

Джерело: Medikforum.ru