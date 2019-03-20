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    Дизайнер Жан Грицфельдт хочет одеть Юлию Тимошенко и Олега Винника в латекс

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    Жан Грицфельдт - Дизайнер Жан Грицфельдт хочет одеть Юлию Тимошенко и Олега Винника в латекс
    Жан Грицфельдт
    styleinsider.com.ua. коллаж - glavcom.ua/scotch

    Ментор проекта «Подиум»рассказал, зачем носить латекс. И как определить, что он вышел из моды

    В четвертом выпуске проекта «Подиум» ментор реалити Жан Грицфельдт предстал перед участниками и зрителями в космическом латексном костюме. И металлических украшениях на ушах, волосах и нижней губе. Дизайнер уверен – мужчины могут носить латексную одежду точно так же, как и женщины.

    «Почему я ношу латекс? Да просто в какой-то момент захотелось! – заявил ментор «Подиума» во время онлайн-конференции на сайте «КП в Украине». – Не только прекрасной Оле Поляковой быть госпожой на этом празднике жизни. Мне тоже иногда хочется быть господином. Так меня участники «Подиума» и называли (смеется)».

    По словам Жана, пока что, кроме него, в Украине есть две яркие поклонницы одежды из латекса – Тина Кароль и Оля Полякова. Но, возможно, вскоре к ним добавятся новые почитатели этого материала.


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    Тина Кароль и Оля полякова

     «Я бы предложил облачиться в латекс Олегу Виннику, – говорит Грицфельдт. – Правда, боюсь, что он откажется. Латекс – это все-таки ограничение. В такой одежде ты скован в движении (хотя в то же время и очень смел), а Олег явно привык к свободе. Политиков тоже маловато среди поклонников латекса. Кого бы из них приодеть? Может быть, Юлию Тимошенко?»

     На это у Жана еще есть время – ведь латекс еще долго не выйдет из моды.

    «Хотите понимать, что модно, а что нет? Рассказываю первое правило моды, – говорит ментор проекта Нового канала. – Если ты идешь по улице и видишь, что люди вокруг одеты в то же, что и ты, тебе пора отказаться от этого наряда. Вот если вокруг ЦУМа в Киеве вы увидите людей, которые кучкуются в латексных нарядах, значит, все, латекс больше не в моде. Тогда его можно выбрасывать. А пока он на пике популярности». 

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