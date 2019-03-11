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    Жизнь

    Скандал набирает обороты: в Лондоне снесли статую Майкла Джексона

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    Майкл Джексон - Скандал набирает обороты: в Лондоне снесли статую Майкла Джексона
    Майкл Джексон

    Скульптуру демонтировали после выхода скандального фильма с обвинениями исполнителя в домогательствах

    После выхода скандального фильма о Майкле Джексоне в котором двое мужчин рассказывают как поп-король их домогался в детстве, многие объявили артисту бойкот. 

    Сначала радиостанции BBC убрали все композиции Майкла Джексона из эфира, к ним присоединились радиостанции Австралии и Канады, создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» вырезали эпизод с голосом покойного артиста, а Дрейк убрал дуэт с Майклом Джексоном из своих концертов.

    Но на этом история не закончилась. В Лондоне решили демонтировать двухметровую скульптуру Джексона возле Национального музея футбола, которую установили здесь в 2014 году. Ее возвели по заказу владельца футбольного клуба "Фулхэм" Аль-Файеда, который дружил с Джексоном, передает СNN.

    Снести скульптуру решила администрация музея и все из-за документального фильма «Покидая Неверленд», в котором рассказывают о склонности к педофилии покойного Майкла Джексона.

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