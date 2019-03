Потерянную демозапись песни Starman Дэвида Боуи продадут на аукционе



Кассету с записью планируют продать за 10 тысяч фунтов стерлингов

Кассету с ранней демоверсией хита Дэвида Боуи Starman выставляют на аукцион. Запись, датированная 1971 годом, может быть самой первой версией песни.

В конце пленки слышно, как Боуи обращается к гитаристу Мику Ронсону: он говорит, что запись получилась не такой, какой он пытался ее сделать. После этого Ронсон отдал кассету с песней начинающему музыканту Кевину Хатчинсону, чтобы тот мог ее выучить. Послушав кассету, Хатчинсон подписал ее «Репетиционная запись Дэвида Боуи» (David Bowie rehearsal tape), положил в коробку и спрятал на чердаке своей квартиры — и почти 50 лет не вспоминал о ней.

«Я помню, как слушал ее и думал: „Это окей“. Я не думал: «Это превосходно». Когда тебе шестнадцать, ты не бываешь полностью впечатлен. Тебя ничего не впечатляет», — рассказал Кевин Хатчинсон. Впервые он вспомнил о кассете, посмотрев документальный фильм о Дэвиде Боуи через год после смерти культового музыканта — его не стало в январе 2016-го. По словам Хатчинсона, когда он нашел кассету, то не мог в это поверить и спустя много лет оценил демозапись как «превосходную».

Сейчас Кевин Хатчинсон решил выставить пленку на аукцион. 12 марта она появится на Omega Auctions в британском городке Ньютон-ле-Уиллоус. Ожидается, что кассета может быть продана за 10 тысяч фунтов стерлингов. На ней также присутствуют демоверсии треков Moonage Daydream и Hang Onto Yourself, которые вместе со Starman вошли в альбом Боуи The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1972 года.





