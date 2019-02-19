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    Жизнь

    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд

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    Карл Лагерфельд - Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Карл Лагерфельд

    Дизайнеру Chanel было 85 лет

    Мир мировой моды погрузился в глубокий траур. Во вторник, 19 февраля, после долгой болезни не стало легендарного модельера Карла Лагерфельда. Дизайнер Chanel скончался в одной из клиник Парижа.

    Лагерфельду было 85 лет. В последние недели здоровье модельера серьезно пошатнулось. Накануне впервые в своей карьере он не вышел к зрителям на шоу Chanel. Причины ухода знаменитости из жизни пока не разглашаются, сообщает Closer.

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    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд
    Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд

    Лагерфельд родился 10 сентября 1933, однако сам он утверждал, что появился на свет в сентябре 1938 года. Модельер и фотограф с немецкими и шведскими корнями стал всемирно известным после переезда в Париж. В 1955 году получил I премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 2010 году Лагерфельд был удостоен ордена Почетного Легиона за вклад в культуру и искусство.

     

    знаменитости искусство здоровье
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