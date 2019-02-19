Скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд



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Карл Лагерфельд

Дизайнеру Chanel было 85 лет

Мир мировой моды погрузился в глубокий траур. Во вторник, 19 февраля, после долгой болезни не стало легендарного модельера Карла Лагерфельда. Дизайнер Chanel скончался в одной из клиник Парижа.

Лагерфельду было 85 лет. В последние недели здоровье модельера серьезно пошатнулось. Накануне впервые в своей карьере он не вышел к зрителям на шоу Chanel. Причины ухода знаменитости из жизни пока не разглашаются, сообщает Closer.

Лагерфельд родился 10 сентября 1933, однако сам он утверждал, что появился на свет в сентябре 1938 года. Модельер и фотограф с немецкими и шведскими корнями стал всемирно известным после переезда в Париж. В 1955 году получил I премию за дизайн пальто в конкурсе, который организовал Международный секретариат шерсти. Затем стал ассистентом Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 2010 году Лагерфельд был удостоен ордена Почетного Легиона за вклад в культуру и искусство.