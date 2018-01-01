Слава Каминская опубликовала страстную фотосесссию с супругом
- Сьогодні, 18:33
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Солистка группы «НеАнгелы» похвасталась стильными снимками в соцсети
Солистка популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала романтическую фотосессию с мужем на своей странице в Instagram.
Совсем недавно Слава Каминская намекала в своих постах в соцсети на развод с Эдгаром Каминским, а теперь, ее страница пестрит совместными снимками с супругом.
Украинская певица не упускает возможности показать свою жизнь и регулярно делится с фолловерами фотографиями. Сегодняшний день не стал исключением.
В День святого Валентина артистка опубликовала романтическую фотосесссию в стиле Love story. Поклонники пришли в восторг от снимков и отметили, что Каминская похожа на счастливую невесту накануне самого главного в жизни дня.
«Красиво, стильно, страстно. Получилось прямо «50 оттенков белого», «Сплошная нежность и страсть», - пишут фолловеры артистки.
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