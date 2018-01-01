Слава Каминская опубликовала страстную фотосесссию с супругом

Солистка группы «НеАнгелы» похвасталась стильными снимками в соцсети

Солистка популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала романтическую фотосессию с мужем на своей странице в Instagram. Совсем недавно Слава Каминская намекала в своих постах в соцсети на развод с Эдгаром Каминским, а теперь, ее страница пестрит совместными снимками с супругом. Украинская певица не



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Слава Каминская с супругом Эдгаром

Солистка группы «НеАнгелы» похвасталась стильными снимками в соцсети

Солистка популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала романтическую фотосессию с мужем на своей странице в Instagram.

Совсем недавно Слава Каминская намекала в своих постах в соцсети на развод с Эдгаром Каминским, а теперь, ее страница пестрит совместными снимками с супругом.

Украинская певица не упускает возможности показать свою жизнь и регулярно делится с фолловерами фотографиями. Сегодняшний день не стал исключением.

В День святого Валентина артистка опубликовала романтическую фотосесссию в стиле Love story. Поклонники пришли в восторг от снимков и отметили, что Каминская похожа на счастливую невесту накануне самого главного в жизни дня.

«Красиво, стильно, страстно. Получилось прямо «50 оттенков белого», «Сплошная нежность и страсть», - пишут фолловеры артистки.

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