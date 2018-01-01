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    Шоу-биз

    Участницы «Голоса країни» попали в группу «Реал О»

    Наталья Могилевская представила новый состав известного коллектива
    В группе «Реал О» девушки долго не задерживаются: кто-то уходит на тв, кто-то начинает сольную карьеру. Но свято место пусто не бывает и продюсерский центр Натальи Могилевской представил новый состав группы. В него вошли две участницы вокального шоу страны «Голос країни» - блондинка с нежным голосом Анна Кудряшова и
    • Сьогодні, 16:46
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    Новый состав группы&nbsp;&laquo;Реал О&raquo;
    Новый состав группы «Реал О»

    Наталья Могилевская представила новый состав известного коллектива

    В группе «Реал О» девушки долго не задерживаются: кто-то уходит на тв, кто-то начинает сольную карьеру.

    Но свято место пусто не бывает и продюсерский центр Натальи Могилевской представил новый состав группы. В него вошли две участницы вокального шоу страны «Голос країни» - блондинка с нежным голосом Анна Кудряшова и чувственная Марина Царан. Третьей осталась участница прошлых составов Настя Востокова. 

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    В праздник всех влюбленных, девушки рассказали Scotch, как относятся к празднику и какие подарки любят получать.

    «Не подумайте, что я старушка, но из-за гастролей и загруженности в будние дни мой идеальный День Святого Валентина - дома с любимым, под одеялом. Смотреть любимые фильмы и кушать вкусняшки в неограниченном количестве», - отметила Настя Востокова.

    А Анна Кудряшева призналась, что мечтает провести этот праздник в Венеции.

    «Прогулка в Венеции на гондоле, под звуки волшебной музыки.. Или Париж под дождем с шампанским -было бы волшебно. Но на самом деле, мне не локации и атрибуты. Главное, чтобы рядом был человек, с которым можно забыть обо всем и наслаждаться каждой секундой!» - считает Аня. 

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