Участницы «Голоса країни» попали в группу «Реал О»

Наталья Могилевская представила новый состав известного коллектива

В группе «Реал О» девушки долго не задерживаются: кто-то уходит на тв, кто-то начинает сольную карьеру. Но свято место пусто не бывает и продюсерский центр Натальи Могилевской представил новый состав группы. В него вошли две участницы вокального шоу страны «Голос країни» - блондинка с нежным голосом Анна Кудряшова и



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Новый состав группы «Реал О»

Наталья Могилевская представила новый состав известного коллектива

В группе «Реал О» девушки долго не задерживаются: кто-то уходит на тв, кто-то начинает сольную карьеру.

Но свято место пусто не бывает и продюсерский центр Натальи Могилевской представил новый состав группы. В него вошли две участницы вокального шоу страны «Голос країни» - блондинка с нежным голосом Анна Кудряшова и чувственная Марина Царан. Третьей осталась участница прошлых составов Настя Востокова.

В праздник всех влюбленных, девушки рассказали Scotch, как относятся к празднику и какие подарки любят получать.

«Не подумайте, что я старушка, но из-за гастролей и загруженности в будние дни мой идеальный День Святого Валентина - дома с любимым, под одеялом. Смотреть любимые фильмы и кушать вкусняшки в неограниченном количестве», - отметила Настя Востокова.

А Анна Кудряшева призналась, что мечтает провести этот праздник в Венеции.

«Прогулка в Венеции на гондоле, под звуки волшебной музыки.. Или Париж под дождем с шампанским -было бы волшебно. Но на самом деле, мне не локации и атрибуты. Главное, чтобы рядом был человек, с которым можно забыть обо всем и наслаждаться каждой секундой!» - считает Аня.