20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года

14 февраля в воздухе витает особая атмосфера

В 1997 году, Фредерик Бегбедер выпустил книгу «Любовь живет три года», посвященную известной теории о том, что чувство влюбленности связано с гормонами, которые имеют свой «срок годности».

У этого произведения появилось множество поклонников, особенно среди молодых людей, которые настолько поверили в это утверждение, что полностью утратили надежду повстречать ту любовь, о которой когда-то читали в сказках. Но ведь вокруг есть очень много пар, которые опровергают эту теорию: даже спустя полвека они не потеряли ту искру, которая зажглась в день их первой встречи.