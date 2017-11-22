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    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года

    14 февраля в воздухе витает особая атмосфера
    В 1997 году, Фредерик Бегбедер выпустил книгу «Любовь живет три года», посвященную известной теории о том, что чувство влюбленности связано с гормонами, которые имеют свой «срок годности». У этого произведения появилось множество поклонников, особенно среди молодых людей, которые настолько
    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка

    14 февраля в воздухе витает особая атмосфера

    В 1997 году, Фредерик Бегбедер выпустил книгу «Любовь живет три года», посвященную известной теории о том, что чувство влюбленности связано с гормонами, которые имеют свой «срок годности».

    У этого произведения появилось множество поклонников, особенно среди молодых людей, которые настолько поверили в это утверждение, что полностью утратили надежду повстречать ту любовь, о которой когда-то читали в сказках. Но ведь вокруг есть очень много пар, которые опровергают эту теорию: даже спустя полвека они не потеряли ту искру, которая зажглась в день их первой встречи.

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    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года
    20 нежных cнимков, которые опровергли теорию о том, что любовь живет три года

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    Джерело: adme.ru

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