Злата Огневич сделала подарок всем влюбленным
- Сьогодні, 15:30
-
Розсилка
Злата Огневич
Украинская певица выпустила новый клип
После расставания с бойфрендом украинская артистка полностью посвятила себя творчеству. Совсем недавно, артистка анонсировала новый трек и приняла участие в вокальном шоу «Голос країни». А сегодня, Огневич презентовала новый видеоклип на песню #Doмене, съемки которого состоялись в День рождения певицы.
«Для меня это знаковое видео, оно было снято в мой День рождения. И оно о любви и снято с любовью. Поэтому и премьера в День влюбленных. Я сознательно отказалась от традиционного празднования, потому что в этот день витает особая атмосфера. Поэтому все эмоции, которые я получила в этот день, были отданы этому клипу. Мне кажется, зритель через экран сможет прочувствовать тот позитив, который переполнял меня на съемках», - прокомментировала выход нового видео Злата Огневич.
Отметим, что кроме Златы свои новые работы презентовали певица Джамала и подопечная Потапа Michelle Andrade