Злата Огневич сделала подарок всем влюбленным

Украинская певица выпустила новый клип

«Для меня это знаковое видео, оно было снято в мой День рождения. И оно о любви и снято с любовью. Поэтому и премьера в День влюбленных. Я сознательно отказалась от традиционного празднования, потому что в этот день витает особая атмосфера. Поэтому все эмоции, которые я получила в этот день, были отданы этому клипу. Мне кажется, зритель через экран сможет прочувствовать тот позитив, который переполнял меня на съемках», - прокомментировала выход нового видео Злата Огневич.