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    Злата Огневич сделала подарок всем влюбленным

    Украинская певица выпустила новый клип
    После расставания с бойфрендом украинская артистка полностью посвятила себя творчеству.  Совсем недавно, артистка анонсировала новый трек и приняла участие в вокальном шоу «Голос країни». А сегодня, Огневич презентовала новый видеоклип на песню #Doмене, съемки которого состоялись в День рождения певицы. «Для меня это
    • Сьогодні, 15:30
    • Розсилка
    Злата Огневич
    Злата Огневич

    Украинская певица выпустила новый клип

    После расставания с бойфрендом украинская артистка полностью посвятила себя творчеству.  Совсем недавно, артистка анонсировала новый трек и приняла участие в вокальном шоу «Голос країни». А сегодня, Огневич презентовала новый видеоклип на песню #Doмене, съемки которого состоялись в День рождения певицы.
    «Для меня это знаковое видео, оно было снято в мой День рождения. И оно о любви и снято с любовью. Поэтому и премьера в День влюбленных. Я сознательно отказалась от традиционного празднования, потому что в этот день витает особая атмосфера. Поэтому все эмоции, которые я получила в этот день, были отданы этому клипу. Мне кажется, зритель через экран сможет прочувствовать тот позитив, который переполнял меня на съемках», - прокомментировала выход нового видео Злата Огневич. 
    Отметим, что кроме Златы свои новые работы презентовали певица Джамала и подопечная Потапа Michelle Andrade 
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